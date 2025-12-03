Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 450

“La noche toledana invita a la seducción”: Cloe le deja caer a Marta que pasó la noche con el guía turístico

La De la Reina se queda descolocada ante las señales un tanto contradictorias de su compañera

Marta ha ido al despacho de Cloe por asuntos de trabajo. Allí le ha preguntado si al final fue a ver las vistas del Alcázar de Toledo por la noche con Dimas, el guía turístico.

Cloe le contesta que fue con él dejándole caer que pasó la noche con ese hombre: “la noche toledana invita a la seducción”.

Marta no ha podido contener su sorpresa. ¿Qué ha tratado de decir realmente la representante de Brossard?, ¿tendría una aventura con el guía?

Y es que la joven de la Reina ya le había comentado a su marido que no sabía si muchos de los comentarios que le hace Cloe iban con segundas intenciones. Pero este en concreto le ha dejado completamente descolocada. ¿Habría malinterpretado todas las señales previas?

