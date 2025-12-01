Ángela Chica desvela todos los secretos de Sara, su personaje de La Encrucijada: “Sabe cuidarse a sí misma”

Ángela Chica nos está maravillando cada jueves en Antena 3 como Sara, la joven intrépida que sigue a Amanda allá donde va, fiel a sus principios e ideales, y a su amiga.

En La Encrucijada, la trama que rodea a Sara está tomando un rumbo inesperado, sobre todo tras la muerte de Emilio, su padre, un acontecimiento que le da más trasfondo a su personaje de cara a lo que queda de serie.

Por ello, hemos querido saber más secretos y detalles de Sara, el personaje que encarna Ángela Chica. Nosotros decimos una frase sobre ella, y la actriz tiene que responder si son verdaderas o falsas.

Las dudas no le asaltan cuando escucha las frases, aunque con algunas ha hecho un pequeño matiz: “Eso va evolucionando”, apunta Ángela sobre si Sara se ha sentido sola incluso rodeada de gente.

Otro matiz que la actriz ha hecho es en si Sara protege a todos menos a ella misma. Eso es falso, aunque sí es verdad que el personaje “mira mucho por los demás”, pero que sabe cuidarse a sí misma.

Entre varios secretos y detalles, descubrimos si es verdad o no que Sara guarda secretos que no son suyos, si es buena mintiendo si es por alguien que quiere, o si es más fuerte de lo que parece. ¡Dale al play y descúbrelo todo!

