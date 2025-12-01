Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

Ángela Chica desvela todos los secretos de Sara, su personaje de La Encrucijada: “Sabe cuidarse a sí misma”

La actriz se ha sometido a un divertido juego en el que tiene que decir si son verdaderas o falsas las siguientes frases sobre Sara.

Ángela Chica

Publicidad

Julián López
Publicado:

Ángela Chica nos está maravillando cada jueves en Antena 3 como Sara, la joven intrépida que sigue a Amanda allá donde va, fiel a sus principios e ideales, y a su amiga.

En La Encrucijada, la trama que rodea a Sara está tomando un rumbo inesperado, sobre todo tras la muerte de Emilio, su padre, un acontecimiento que le da más trasfondo a su personaje de cara a lo que queda de serie.

“Mi relación con él empeoró hasta tal punto de separarnos completamente”, le cuenta a Andrés y es que su hijo la culpó de que su padre muriese solo. Delia le confiesa a Andrés que no cree que vuelvan a verse porque cada vez ella está más enferma y teme moriste sin volver a ver a su hijo.

Por ello, hemos querido saber más secretos y detalles de Sara, el personaje que encarna Ángela Chica. Nosotros decimos una frase sobre ella, y la actriz tiene que responder si son verdaderas o falsas.

Las dudas no le asaltan cuando escucha las frases, aunque con algunas ha hecho un pequeño matiz: “Eso va evolucionando”, apunta Ángela sobre si Sara se ha sentido sola incluso rodeada de gente.

Otro matiz que la actriz ha hecho es en si Sara protege a todos menos a ella misma. Eso es falso, aunque sí es verdad que el personaje “mira mucho por los demás”, pero que sabe cuidarse a sí misma.

Entre varios secretos y detalles, descubrimos si es verdad o no que Sara guarda secretos que no son suyos, si es buena mintiendo si es por alguien que quiere, o si es más fuerte de lo que parece. ¡Dale al play y descúbrelo todo!

Recuerda que puedes disfrutar de La Encrucijada los jueves a las 22.50 en Antena 3. Y si quieres saber antes que nadie lo que va a pasar, puedes adelantarte a la emisión en atresplayer.

Nando acorrala a Patricia y le amenaza con llevarse al bebé:

Nando acorrala a Patricia y le amenaza con llevarse al bebé: “Pienso volver a por mi hijo y a por Julia”

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Ángela Chica

Ángela Chica desvela todos los secretos de Sara, su personaje de La Encrucijada: “Sabe cuidarse a sí misma”

“Los secretos siempre terminan doliendo”: esta noche, Bahar siente que la verdad está a punto de estallar en Renacer

“Los secretos siempre terminan doliendo”: esta noche, Bahar siente que la verdad está a punto de estallar en Renacer

¡Terror en la mansión! Seyran y Ferit descubren la macabra amenaza que arruina la noche de bodas de Hattuc y Halis

¡Terror en la mansión! Seyran y Ferit descubren la macabra amenaza que arruina la noche de bodas de Hattuc y Halis

“Te convertiste en mi hijo”: la confesión que reconcilia a Hattuc y Kazim antes de la boda
Capítulo 64

“Te convertiste en mi hijo”: la confesión que reconcilia a Hattuc y Kazim antes de la boda

İfakat se quita la máscara: admite que ya no puede controlar nada y advierte a Suna del futuro de la mansión
Capítulo 64

İfakat se quita la máscara: admite que ya no puede controlar nada y advierte a Suna del futuro de la mansión

El emotivo discurso con el que Esme defiende a Hattuc ante sus hijas: “Por fin es feliz”
Capítulo 64

El emotivo discurso con el que Esme defiende a Hattuc ante sus hijas: “Por fin es feliz”

En la víspera de la boda, Esme toma la palabra y emociona a Suna y Seyran. Defiende a la tía Hattuc con el corazón y les recuerda a sus hijas que, después de tanto sufrimiento, por fin merece ser feliz.

Pelin da el paso que nadie imaginaba y declara su amor a Kaya: ¿romperá su matrimonio con Suna?
Capítulo 64

Pelin da el paso que nadie imaginaba y declara su amor a Kaya: ¿romperá su matrimonio con Suna?

Su declaración de amor deja a Kaya dividido entre el deber y el deseo. ¿Será capaz de resistirse o cruzará la línea por ella?

Los celos pueden con Suna: no soporta ver a Abidin rehaciendo su vida con otra

Los celos pueden con Suna: no soporta ver a Abidin rehaciendo su vida con otra

Descubre a Cloe Dubois, la representante de Brossard interpretada por Antea Rodríguez en Sueños de Libertad

Descubre a Cloe Dubois, la representante de Brossard interpretada por Antea Rodríguez en Sueños de Libertad

Comienza la venganza de Renata: intercambia a Clara y Catalina para darle a su hija una mejor vida

Comienza la venganza de Renata: intercambia a Clara y Catalina para darle a su hija una mejor vida

Publicidad