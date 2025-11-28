Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 46

“¿Por qué no te vienes conmigo?”: la propuesta de David que podría cambiar el futuro de Carmen

El hijo de Octavio quiere que la madre de Sara sea la persona que le ayude con el cuidado de su futuro hijo.

La propuesta de David que podría cambiar el futuro de Carmen

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Tras enterarse de todas las barbaridades que había hecho y de que fue el responsable de la muerte de su hijo Luisito, Carmen decidió borrar a Emilio de su vida y por eso parece no haber sentido su muerte. Siente que no conocía al hombre con el que había compartido tantos años.

La charla más dolorosa entre Octavio y Carmen en el funeral de Emilio

David es consciente de que Carmen no está bien por mucho que ella quiera hacer ver que no pasa nada. Para él, la madre de Sara es una persona muy importante y quiere mantenerla en su vida pase lo que pase.

Por eso, cuando Carmen le dice que piensa marcharse de la casa de su padre, David le hace una propuesta: “¿Por qué no te vienes conmigo a la casa de la playa?”. Ahora que va a ser padre, necesitará una mano.

Carmen se emociona con las palabras de David y le promete que se lo va a pensar. ¿Qué pensará Octavio de esta propuesta? ¿Acabará dejando todo atrás Carmen para empezar una nueva vida?

Emilio muere en brazos de Octavio

Un forcejeo que acaba en tragedia: Emilio muere en brazos de Octavio

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

La desesperación se apodera de Patricia

“¡Ayúdame! La desesperación se apodera de Patricia al temer que podría haber perdido su bebé

Octavio, en el punto de mira

Octavio, en el punto de mira: la comandante Serrano sospecha que podría estar detrás de la muerte de Emilio

La propuesta de David que podría cambiar el futuro de Carmen

“¿Por qué no te vienes conmigo?”: la propuesta de David que podría cambiar el futuro de Carmen

Amanda se sincera con César en su momento más vulnerable
Mejores momentos | Capítulo 45

Amanda se sincera con César en su momento más vulnerable: “Nuestro bebé sigue aquí”

El siguiente paso de Saúl en su plan para acabar con Octavio
Mejores momentos | Capítulo 45

El siguiente paso de Saúl en su plan para acabar con Octavio: ¡quiere ser su asesor en la empresa!

César comete una locura que le podría costar la vida
Mejores momentos | Capítulo 45

César comete una locura que le podría costar la vida: ¡recibe un disparo mientras escapa de la policía!

El mexicano sabe que no podrá demostrar su inocencia, y lleva a la comandante Serrano al medio del bosque para intentar huir.

La charla más dolorosa entre Octavio y Carmen en el funeral de Emilio
Mejores momentos | Capítulo 45

La charla más dolorosa entre Octavio y Carmen en el funeral de Emilio: “Conozco hasta la última de sus miserias”

El empresario se presenta en el funeral de Emilio y mantiene una dolorosa conversación con Carmen.

“Mi relación con él empeoró hasta tal punto de separarnos completamente”, le cuenta a Andrés y es que su hijo la culpó de que su padre muriese solo. Delia le confiesa a Andrés que no cree que vuelvan a verse porque cada vez ella está más enferma y teme moriste sin volver a ver a su hijo.

Sara ata cabos al recordar una conversación con su padre: “La culpa de todo es de Saúl”

Begoña y Gabriel

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel y Begoña adoptarán a Julia legalmente

Carmen

Capítulo 446 de Sueños de libertad; 27 de noviembre: Carmen regaña a Tasio por dejarse llevar por los franceses

Publicidad