“¿Por qué no te vienes conmigo?”: la propuesta de David que podría cambiar el futuro de Carmen

Tras enterarse de todas las barbaridades que había hecho y de que fue el responsable de la muerte de su hijo Luisito, Carmen decidió borrar a Emilio de su vida y por eso parece no haber sentido su muerte. Siente que no conocía al hombre con el que había compartido tantos años.

David es consciente de que Carmen no está bien por mucho que ella quiera hacer ver que no pasa nada. Para él, la madre de Sara es una persona muy importante y quiere mantenerla en su vida pase lo que pase.

Por eso, cuando Carmen le dice que piensa marcharse de la casa de su padre, David le hace una propuesta: “¿Por qué no te vienes conmigo a la casa de la playa?”. Ahora que va a ser padre, necesitará una mano.

Carmen se emociona con las palabras de David y le promete que se lo va a pensar. ¿Qué pensará Octavio de esta propuesta? ¿Acabará dejando todo atrás Carmen para empezar una nueva vida?