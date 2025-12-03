Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 450

Gabriel intenta justificar sus mentiras, pero Damián no piensa perdonarle tan fácilmente: “Me siento traicionado”

El abogado, siguiendo los consejos de María, decide disculparse por haber mentido sobre su madre.

Damián y Marta están muy decepcionados con Gabriel. ¡Les ha mentido! El abogado les había dicho que su madre estaba muerta, pero no era verdad.

Delia, su madre, ha aparecido en casa de los De la Reina poniendo su mundo patas arriba.

Gabriel le explica a Damián y a Marta que su madre es un lobo con piel de cordero, que siempre ha odiado a la familia y que siempre intentó mantenerle alejados de ellos. El, por su parte, siempre quiso conocerlos y disfrutar de esa familia que unca tuvo.

Por eso, Gabriel, que dijo que su madre estaba muerta porque él lo siente así.: “Ella no quiere que sea feliz”.

Sin embargo, Damián no puede perdonarle que les haya mentido. ¡Se siente traicionado! El patriarca sigue muy decepcionado con él y le dice que no sabe cuando podrá volver a confiar en él.

