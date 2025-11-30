La vida de Octavio, en grave peligro en los próximos capítulos de La Encrucijada

La Guardia Civil ha descartado a César como principal sospechoso del asesinato de Emilio tras encontrar pruebas que incriminan directamente a Octavio Oramas. Las autoridades lo encerrarán y Álvaro hará todo lo posible por librarlo de la cárcel.

La salud de Octavio empeorará considerablemente tras ser acusado de asesino y tendrá que ser ingresado de urgencia. El pronóstico de los médicos no será bueno y eso hará que sus hijos se vuelquen con él. Incluso David, que se había distanciado de su padre tras sus últimas disputas.

Para darle una alegría a su padre, Amanda le confesará, con cierto miedo, que está embarazada. Esa será sin duda una noticia que motive al empresario a seguir adelante, ya que tiene unas ganas locas de ser abuelo. ¿Le dirá por fin Amanda a César que espera un hijo suyo?

El sangrado de Patricia, por suerte, se quedará solo en un susto. Su bebé está bien y David y ella conocerán por fin si es niño o niña. ¿Les unirá más este momento? ¿Habrá posibilidad de reconciliación entre ellos?

