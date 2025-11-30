Antena 3 LogoAntena3
La vida de Octavio, en grave peligro en los próximos capítulos de La Encrucijada

Después de que la Guardia Civil lo encierre como principal sospechoso de la muerte de Emilio, la salud del empresario empeorará considerablemente.

Patri Bea
Publicado:

La Guardia Civil ha descartado a César como principal sospechoso del asesinato de Emilio tras encontrar pruebas que incriminan directamente a Octavio Oramas. Las autoridades lo encerrarán y Álvaro hará todo lo posible por librarlo de la cárcel.

La salud de Octavio empeorará considerablemente tras ser acusado de asesino y tendrá que ser ingresado de urgencia. El pronóstico de los médicos no será bueno y eso hará que sus hijos se vuelquen con él. Incluso David, que se había distanciado de su padre tras sus últimas disputas.

Para darle una alegría a su padre, Amanda le confesará, con cierto miedo, que está embarazada. Esa será sin duda una noticia que motive al empresario a seguir adelante, ya que tiene unas ganas locas de ser abuelo. ¿Le dirá por fin Amanda a César que espera un hijo suyo?

El sangrado de Patricia, por suerte, se quedará solo en un susto. Su bebé está bien y David y ella conocerán por fin si es niño o niña. ¿Les unirá más este momento? ¿Habrá posibilidad de reconciliación entre ellos?

Todo está a punto de cambiar en La Encrucijada, así que si no quieres perderte nada, te esperamos en próximo jueves, tras El Hormiguero en Antena 3. Y si no puedes esperar… ¡adelántate en atresplayer!

Julia le suplica a Carmen que se quede con su bebé: “No puede pasar la noche en la calle”

