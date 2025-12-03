Capítulo 450 de Sueños de libertad; 3 de diciembre: Damián, dolido por la traición de su sobrino Gabriel

El capítulo de Sueños de Libertad de hoy viene movidito…

Gabriel, aconsejado por María, ha hablado con Damián y Marta de la Reina para darles explicaciones sobre la llegada de Delia a la colonia. Y es que el marido de Begoña siempre había afirmado que su madre estaba muerta. La mentira ya estaba dicha y, como no, ¡Gabriel ha contado muchas otras más para maquillarla!

Pero Damián no se ha acabado de creer su versión. “Si nos lo hubieras contado a su debido tiempo hubieras encontrado toda nuestra comprensión”. Pero quizá ya era tarde. “Ahora quien sabe cuando volveremos a confiar en ti”, ha rematado el patriarca.

Por su parte, Andrés trata de ganarse la confianza de Delia para seguir con su plan de desenmascarar a Gabriel. El joven De la Reina la ha animado a quedarse en la colonia por lo menos hasta que nazca su nieto y pueda restablecer los lazos con su hijo Gabriel.

Andrés ya había tratado de avisar a Begoña del grave error que cometía al casarse con Gabriel. Pero es ahora cuando la enfermera le ha contado con intranquilidad a Luz: “tengo miedo de haberme vuelto a equivocar, otra vez”.

Por su parte, Cloe y Marta han continuado hablando en clave. La francesa sigue mandando señales contradictorias, pero la De la Reina ha querido dejar bien claras las cosas, “mientras no haya honestidad seguirá habiendo una distancia entre nosotras”.

Pelayo no cree que Marta haya estado malinterpretando las señales de Cloe sino que quizá la francesa “está acostumbrada a seducir para conseguir sus objetivos”. ¿Quizá lo de Dimas haya sido una estrategia para poner celosa a Marta?

Por último, Cristina le deja bien claro a Beltrán que no quiere volver a verle después de que este haya aireado que ella fue adoptada. “Ya me has perdido, no quiero volver a verte en mi vida”, le ha espetado muy enfadada ella.

Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer y descúbrelo.