Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 450 de Sueños de libertad; 3 de diciembre: Damián, dolido por la traición de su sobrino Gabriel

Damián no acaba de creer el discurso victimista de Gabriel: “Ahora quien sabe cuando volveremos a confiar en ti”.

Capítulo 450 de Sueños de libertad; 3 de diciembre: Damián, dolido por la traición de su sobrino Gabriel

Publicidad

El capítulo de Sueños de Libertad de hoy viene movidito…

Gabriel, aconsejado por María, ha hablado con Damián y Marta de la Reina para darles explicaciones sobre la llegada de Delia a la colonia. Y es que el marido de Begoña siempre había afirmado que su madre estaba muerta. La mentira ya estaba dicha y, como no, ¡Gabriel ha contado muchas otras más para maquillarla!

Pero Damián no se ha acabado de creer su versión. “Si nos lo hubieras contado a su debido tiempo hubieras encontrado toda nuestra comprensión”. Pero quizá ya era tarde. “Ahora quien sabe cuando volveremos a confiar en ti”, ha rematado el patriarca.

Por su parte, Andrés trata de ganarse la confianza de Delia para seguir con su plan de desenmascarar a Gabriel. El joven De la Reina la ha animado a quedarse en la colonia por lo menos hasta que nazca su nieto y pueda restablecer los lazos con su hijo Gabriel.

Andrés ya había tratado de avisar a Begoña del grave error que cometía al casarse con Gabriel. Pero es ahora cuando la enfermera le ha contado con intranquilidad a Luz: “tengo miedo de haberme vuelto a equivocar, otra vez”.

Por su parte, Cloe y Marta han continuado hablando en clave. La francesa sigue mandando señales contradictorias, pero la De la Reina ha querido dejar bien claras las cosas, “mientras no haya honestidad seguirá habiendo una distancia entre nosotras”.

Pelayo no cree que Marta haya estado malinterpretando las señales de Cloe sino que quizá la francesa “está acostumbrada a seducir para conseguir sus objetivos”. ¿Quizá lo de Dimas haya sido una estrategia para poner celosa a Marta?

Por último, Cristina le deja bien claro a Beltrán que no quiere volver a verle después de que este haya aireado que ella fue adoptada. “Ya me has perdido, no quiero volver a verte en mi vida”, le ha espetado muy enfadada ella.

Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer y descúbrelo.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Capítulo 450 de Sueños de libertad; 3 de diciembre: Damián, dolido por la traición de su sobrino Gabriel

Capítulo 450 de Sueños de libertad; 3 de diciembre: Damián, dolido por la traición de su sobrino Gabriel

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel amenaza a su madre, ¡no quiere que en ponga en peligro su plan contra su familia!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel amenaza a su madre, ¡no quiere que en ponga en peligro su plan contra su familia!

Cristina, al límite, le pide a Beltrán que se aleje para siempre de su vida: “No quiero volver a verte”

Cristina, al límite, le pide a Beltrán que se aleje para siempre de su vida: “No quiero volver a verte”

Gabriel intenta justificar sus mentiras, pero Damián no piensa perdonarle tan fácilmente: “Me siento traicionado”
Capítulo 450

Gabriel intenta justificar sus mentiras, pero Damián no piensa perdonarle tan fácilmente: “Me siento traicionado”

Andrés trata de ganarse la confianza de Delia para seguir con su plan de desenmascarar a Gabriel
Capítulo 450

Andrés trata de ganarse la confianza de Delia para seguir con su plan de desenmascarar a Gabriel

“La noche toledana invita a la seducción”: Cloe le deja caer a Marta que pasó la noche con el guía turístico
Capítulo 450

“La noche toledana invita a la seducción”: Cloe le deja caer a Marta que pasó la noche con el guía turístico

La De la Reina se queda descolocada ante las señales un tanto contradictorias de su compañera

Ferit lleva a Serter a un lugar apartado y lo enfrenta como nunca: “La hombría no se gana pegando”
Capítulo 64

Ferit lleva a Serter a un lugar apartado y lo enfrenta como nunca: “La hombría no se gana pegando”

Allí, lejos de todos, le deja claro que la violencia no lo convierte en un hombre.

Alicia Armenteros es Esther en Las hijas de la criada, una mujer “con mucha conciencia de clase”

Alicia Armenteros es Esther en Las hijas de la criada, una mujer “con mucha conciencia de clase”

“Has perdido a tu esposa y a tu madre”: el bofetón de Bahar a Uras que lo deja hundido

“Has perdido a tu esposa y a tu madre”: el bofetón de Bahar a Uras que lo deja hundido

Seren comienza su venganza tras recordarlo todo: Uras y Maral pagan el precio de la traición

Seren comienza su venganza tras recordarlo todo: Uras y Maral pagan el precio de la traición

Publicidad