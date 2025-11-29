Antena 3 LogoAntena3
“Su pulmón no funciona, no puede aguantar mucho”: Octavio enfrenta su momento más crítico en La Encrucijada

En los próximos capítulos, la salud del empresario pende de un hilo, y las previsiones médicas no son muy favorecedoras.

David y Amanda

Julián López
Publicado:

La vida de Octavio corre serio peligro en los próximos capítulos de La Encrucijada. El gran empresario ha sido acusado de asesinar a Emilio, y la comandante Serrano lo pone entre rejas.

La Guardia Civil comunica a Amanda que César ya no está en peligro: “Todo señala que tu padre es el asesino”

César no va a parar hasta descubrir toda la verdad, y cuando lo visita en su celda, lleva al límite la situación, provocando que Octavio caiga fulminado. ¡Está sufriendo una insuficiencia respiratoria!

Se llevan al empresario al hospital y su pronóstico es grave: el pulmón que recibió el disparo no funciona. “No puede aguantar mucho en esta situación”, le dice Amanda a David, aterrados por la salud de su padre.

¿Logrará salir de esta Octavio? El próximo jueves, a las 22.50 horas, no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada. Y si no puedes esperar, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!

