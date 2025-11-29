“Su pulmón no funciona, no puede aguantar mucho”: Octavio enfrenta su momento más crítico en La Encrucijada

La vida de Octavio corre serio peligro en los próximos capítulos de La Encrucijada. El gran empresario ha sido acusado de asesinar a Emilio, y la comandante Serrano lo pone entre rejas.

César no va a parar hasta descubrir toda la verdad, y cuando lo visita en su celda, lleva al límite la situación, provocando que Octavio caiga fulminado. ¡Está sufriendo una insuficiencia respiratoria!

Se llevan al empresario al hospital y su pronóstico es grave: el pulmón que recibió el disparo no funciona. “No puede aguantar mucho en esta situación”, le dice Amanda a David, aterrados por la salud de su padre.

¿Logrará salir de esta Octavio? El próximo jueves, a las 22.50 horas, no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada. Y si no puedes esperar, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!