Candela Márquez y Samantha Siqueiros arrasan en La Encrucijada: su pasado en Velvet que pocos recuerdan

Candela Márquez y Samantha Siqueiros vuelven a compartir pantalla en La Encrucijada, la serie que arrasa en Antena 3. Tras coincidir en la telenovela Velvet, su química vuelve a conquistar a la audiencia.

Samantha Siqueiros y Candela Márquez

Publicado:

En La Encrucijada, la serie de Antena 3, el drama y la tensión se viven a través de personajes complejos y relaciones inesperadas. Entre ellos destacan Laura y Julia, interpretadas por Candela Márquez y Samantha Siqueiros, dos mujeres que se mueven en un mundo lleno de secretos y decisiones difíciles.

Laura, abogada firme y estratégica, y Julia, con un carácter decidido y emocional, aportan dinamismo a la trama y se han convertido en piezas clave para entender los giros más impactantes de la serie.

Aunque hoy brillan en la ficción española, ambas actrices cuentan con una destacada carrera en la televisión. ¿Y sabías que Samantha y Candela han coincidido en una serie muy reconocida como es Velvet?

¡Pues sí, han trabajado juntas en esta ficción! Aunque no en esa Velvet que nos emocionó a todos en Antena 3 y que nos hizo soñar, sino en Velvet: el nuevo imperio, serie estadounidense de Telemundo ambientada en Nueva York.

Aunque Candela Márquez y Samantha Siqueiros ya habían demostrado su química en Velvet: el nuevo imperio, sus personajes en aquella producción poco tienen que ver con los que interpretan en La Encrucijada. En la telenovela de Telemundo, Samantha encarnaba a Ana Velázquez, una joven soñadora que luchaba por abrirse camino en el mundo de la moda, mientras Candela daba vida a Margarita Hernández, un personaje ligado a las intrigas del universo Velvet.

Ahora, en la serie de Antena 3, ambas se enfrentan a roles mucho más oscuros y complejos: Laura, la abogada calculadora que se mueve entre lealtades y secretos, y Julia, una mujer decidida que desafía las normas y aporta tensión emocional a la trama. Este contraste evidencia su versatilidad y la evolución de sus carreras, pasando del glamour y el romanticismo a un thriller cargado de giros inesperados.

