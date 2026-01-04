Saúl y Nando, a punto de ser pillados en los próximos capítulos de La Encrucijada

Saúl y Nando consiguieron escapar después de que César diese con su paradero, algo que cabreó especialmente a la comandante Serrano. Los dos se encuentran escondidos en un piso abandonado, pero en los próximos capítulos, un error hará que su suerte cambie.

Octavio hará lo que sea con tal de dar con el paradero de Saúl, ya que no le basta con que la policía lo encuentre y lo detengan: él lo quiere muerto. Hasta que no vengue el asesinato de Mónica, no podrá estar tranquilo.

Por otro lado, tras la paliza de los Aparicio a Álvaro, Mariví se replanteará seriamente si abandonar la lucha por la alcaldía. Sin embargo, tanto su hijo0 como Laura le animarán a no tirar la toalla.

Mientras todo esto ocurre, Amanda y César ultimarán los detalles de su boda. La joven invitará a su padre a la ceremonia como un pequeño acto de reconciliación y David aprovechará la ocasión para volver a acercarse a Julia.

