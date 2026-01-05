Antena3
Capítulo 69

Kazim intenta estrangular a Esme en un ataque de celos y Tayyar se convierte en su héroe

Borracho y fuera de control, Kazim ha intentado acabar con la vida de su esposa en mitad del salón.

Tayyar

La locura se ha apoderado de Kazim una vez más. Completamente ebrio y consumido por los celos, ha empezado a gritarle a Esme en el salón, exigiendo que bebiera con él. Al ver que ella no quería, ha desvariado sobre un supuesto amante del pasado: "¿Tienes miedo de beber y llorar por tu ex?", le ha gritado fuera de sí mientras le cogía el teléfono a la fuerza.

Esme, agotada de años de maltrato, ha estallado como nunca antes y le ha plantado cara: "Sí, iba a llamar a mi ex. Y después de divorciarme de ti, me iré con él". Esas palabras han sido el detonante. Kazim se ha abalanzado sobre ella agarrándola del cuello con la intención de asfixiarla: "¡Te voy a matar! ¡No mereces vivir!".

Cuando Esme ya no tenía aire y la tragedia parecía inevitable, Tayyar ha aparecido de la nada. Sin dudarlo, ha cogido un jarrón y le ha dado un golpe en la cabeza. Kazim ha caído inconsciente al suelo. Con una tranquilidad que pone los pelos de punta, Tayyar ha empezado a contar la mentira sobre lo que ha pasado. "Se ha resbalado y se ha dado con el borde de la mesa, ¿verdad, señora?", ha dicho Tayyar mientras comprobaba que Kazim seguía vivo.

Le ha asegurado a la mujer que, cuando despierte, el alcohol hará que no recuerde nada. El peligroso padre de Akin se ha convertido en el "héroe" de la casa, ocultando sus verdaderas intenciones.

