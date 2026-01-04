“Ojo por ojo”: Mezide amenaza a Gülgün y la obliga a elegir entre Hattuc o la vida de Ferit

Después del secuestro de Seyran y de la noche en la que todo terminó con dos disparos, Gülgün ha aceptado quedar a solas con Mezide en un lugar apartado. Ha ido con el corazón en la garganta, pensando que quizá aún podía frenar la guerra. Pero no ha tenido ni un segundo para prepararse: la madre de Akin ha ido directa al cuello.

Mezide ha dicho que, si Gülgün quiere que Ferit se mantenga a salvo, tiene que entregarle a Hattuc. En ese momento, con el miedo en el cuerpo, la nuera de los Korhan ha intentado negociar: “Es imposible. Pídeme otra cosa. Pide lo que sea, me da igual”.

Entonces, yendo al grano, Mezide la ha amenazado: o le lleva a Hattuc, o no se hará responsable de lo que le pase a Ferit. Y además se encargará de que él lo sepa. De que crea que, pase lo que pase, todo ha sido culpa de su madre.

Para ella, Hattuc es la persona a la que culpa de haberle destruido la vida cuando era joven. Por eso, ahora que ha sobrevivido al disparo de su propio hijo, Mezide no quiere justicia, sino compensación.

Tras este breve encuentro, Gülgün se ha marchado aceptando el trato. ¿Hasta dónde está dispuesta una madre por salvar a su hijo?