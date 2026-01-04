Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 69

“Ojo por ojo”: Mezide amenaza a Gülgün y la obliga a elegir entre Hattuc o la vida de Ferit

La venganza de Mezide sigue en marcha y ahora apunta al punto más débil de Gülgün. Ferit se convierte en su moneda de cambio.

Gülgün

Publicidad

Después del secuestro de Seyran y de la noche en la que todo terminó con dos disparos, Gülgün ha aceptado quedar a solas con Mezide en un lugar apartado. Ha ido con el corazón en la garganta, pensando que quizá aún podía frenar la guerra. Pero no ha tenido ni un segundo para prepararse: la madre de Akin ha ido directa al cuello.

Mezide ha dicho que, si Gülgün quiere que Ferit se mantenga a salvo, tiene que entregarle a Hattuc. En ese momento, con el miedo en el cuerpo, la nuera de los Korhan ha intentado negociar: “Es imposible. Pídeme otra cosa. Pide lo que sea, me da igual”.

Entonces, yendo al grano, Mezide la ha amenazado: o le lleva a Hattuc, o no se hará responsable de lo que le pase a Ferit. Y además se encargará de que él lo sepa. De que crea que, pase lo que pase, todo ha sido culpa de su madre.

Para ella, Hattuc es la persona a la que culpa de haberle destruido la vida cuando era joven. Por eso, ahora que ha sobrevivido al disparo de su propio hijo, Mezide no quiere justicia, sino compensación.

Tras este breve encuentro, Gülgün se ha marchado aceptando el trato. ¿Hasta dónde está dispuesta una madre por salvar a su hijo?

Halis

“¡Ya no somos nada para ti!”: Halis repudia a Asuman tras filtrarse su vídeo íntimo y humillar a los Korhan

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Seyran

La enfermedad de Seyran, en manos de su peor enemigo: se encuentra con Tarik a la salida del médico

Gülgün

“Ojo por ojo”: Mezide amenaza a Gülgün y la obliga a elegir entre Hattuc o la vida de Ferit

La cobardía de Gustavo desespera a Catalina: la joven se marcha con Braulio y con su hija a Argentina

La cobardía de Gustavo desespera a Catalina: la joven se marcha con Braulio y con su hija a Argentina

Catalina no puede más y confiesa a Gustavo la verdad: “Yo soy la hija de Renata”
Mejores momentos | Capítulo 6

Catalina no puede más y confiesa a Gustavo la verdad: “Yo soy la hija de Renata”

“Nos vamos a casar”: Clara y Jaime anuncian su compromiso para disgusto de Gustavo
Mejores momentos | Capítulo 6

“Nos vamos a casar”: Clara y Jaime anuncian su compromiso para disgusto de Gustavo

María Duque en el episodio 472 de Sueños de libertad
Semana del 5 al 9 de enero

Avance semanal de Sueños de libertad: María pondrá en jaque a todos los De la Reina robando el diario de Marta

La joven descubrirá la sexualidad de Marta a través de su diario, y este será clave para el futuro de la familia.

Saúl y Nando
Avance semanal

Saúl y Nando, a punto de ser pillados en los próximos capítulos de La Encrucijada

Los dos cómplices cometerán un error y la comandante Serrano conseguirá detener a uno de ellos.

Mezide

El chantaje de Mezide a Gülgün puede destruir a los Korhan: esta noche, capitulazo de Una nueva vida

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna, enfadada con Begoña por haber confiado en Gabriel

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna, enfadada con Begoña por haber confiado en Gabriel

Antonio Velázquez y Paula Prendes

Antonio Velázquez y Paula Prendes ponen a prueba su telepatía: ¿pensarán igual que sus personajes de La Encrucijada?

Publicidad