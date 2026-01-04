Efemérides de hoy 4 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 4 de enero?

El 4 de enero de 2007, la legisladora demócrata Nancy Pelosi hace historia al convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Su elección, respaldada por una amplia mayoría demócrata, marca un hito en la política norteamericana y simboliza el avance de la representación femenina en las más altas esferas del poder legislativo. La ceremonia de juramento, celebrada en el Capitolio, estuvo cargada de mensajes sobre unidad y renovación tras las elecciones legislativas que devolvieron el control del Congreso al Partido Demócrata.

Pelosi asumió el cargo en un contexto de fuertes desafíos políticos, con la guerra de Irak en el centro del debate y la promesa de impulsar una agenda orientada a la transparencia, la responsabilidad gubernamental y la mejora de las condiciones sociales. Su liderazgo inauguró una etapa de confrontación con la administración republicana, consolidando su figura como una de las más influyentes en la historia contemporánea de Estados Unidos. El acontecimiento fue interpretado como un cambio significativo en la dinámica del poder legislativo y un referente para la participación de las mujeres en la política global.

Un 4 de enero, pero de 1825, Louis Braille idea su revolucionario sistema de puntos en relieve, destinado a facilitar la lectura y escritura de las personas ciegas. Inspirado en un método militar de comunicación táctil, Braille desarrolla un código sencillo y eficiente que transforma la educación y la inclusión, convirtiéndose en una herramienta universal que sigue siendo fundamental para la accesibilidad más de dos siglos después.

¿Qué pasó el 4 de enero?

1904.- Se crea en España el primer laboratorio de aeronáutica.

1936.- La revista 'Billboard' publica la primera lista de éxitos musicales del mundo.

1943.- Primera proyección del No-Do (Noticiarios y Documentales).

1958.- Una expedición neozelandesa, dirigida por Edmund Hillary, llega al Polo Sur.

1964.- Pablo VI viaja a Jerusalén. Es el primer Papa en visitar Tierra Santa.

1969.- Firma en Fez del tratado de retrocesión del territorio de Ifni de España a Marruecos.

1977.- En España se suprime el Tribunal de Orden Público, se crea la Audiencia Nacional y los delitos de terrorismo pasan de la jurisdicción militar a la civil.

1996.- Científicos del CERN anuncian la obtención de átomos de antihidrógeno (antimateria).

2008.- Por primera vez en sus 30 años de historia, se suspende el Rally Dakar por la amenaza terrorista de Al Qaeda en Mauritania.

2009.- El fotógrafo español José Cendón y el periodista británico Colin Freeman son liberados tras permanecer 38 días secuestrados en Somalia.

2010.- Inaugurada en Dubai la torre más alta del mundo, 'Burj Dubái', con 828 metros de altura.

¿Quién nació el 4 de enero?

1866.- Ramón Casas, pintor español.

1913.- Sixto Ríos García, matemático español.

1923.- Tito Rodríguez, cantautor, músico y director de orquesta puertorriqueño-estadounidense.

1932.- Carlos Saura, cineasta español.

1963.- May-Britt Moser, neurocientífica noruega, Nobel de Medicina.

1965.- Julia Ormond, actriz británica.

2000.- Nerea Eizagirre, futbolista española.

¿Quién murió el 4 de enero?

1920.- Benito Pérez Galdós, escritor español.

1960.- Albert Camus, escritor francés. Premio Nobel.

1961.- Erwin Schrodinger, físico austriaco, Nobel de Física.

2007.- Bernard Meltzer, jurista estadounidense, fiscal en los juicios de Núremberg y coautor de la Carta de la ONU.

2016.- José María Segovia de Arana, facultativo español que impulsó el MIR y la figura del médico de familia.

2022.- María Mérida, cantante española de folclore canario.

2025.- Patricia Allende Gil de Biedma, fotógrafa y hermana de la artista conocida como Ouka Leele.

¿Qué se celebra el 4 de enero?

Hoy, 4 de enero, se celebra el Día Mundial del Braille y Día Mundial de la Hipnosis.

Horóscopo del 4 de enero

Los nacidos el 4 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 4 de enero

Hoy, 4 de enero, se celebra santa Ángela de Folingo y los santos Rigoberto, Gregorio y Cayo.