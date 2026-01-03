Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

Antonio Velázquez y Paula Prendes ponen a prueba su telepatía: ¿pensarán igual que sus personajes de La Encrucijada?

Los actores que interpretan a David y Patricia en la ficción se enfrentan a un divertido juego en el que tendrán que demostrar que ellos también tienen telepatía.

Antonio Velázquez y Paula Prendes

Publicidad

Julián López
Publicado:

David y Patricia han formado un matrimonio en La Encrucijada en el que las cosas no salieron bien. La imposibilidad de ella para quedarse embarazada le llevó a mentir a su marido con un falso embarazo que, cuando se supo toda la verdad, estalló por los aires.

Pero el destino le tenía reservada una sorpresa a Patricia, eso que no podía conseguir, lo acabó consiguiendo: un embarazo de verdad, muy deseado, pero insuficiente para recuperar un matrimonio que se entendía con una sola mirada.

David y Patricia

Porque Patricia y David se amaban con locura, y una mirada bastaba para saber qué pensaba la otra persona. Por eso, hemos sometido un juego muy divertido a Paula Prendes y Antonio Velázquez, los actores que han dado vida a estos personajes de La Encrucijada, para ver si tienen la misma telepatía que Patricia y David.

A la de tres tienen que decir a la vez un país, una ciudad, un color… ¡y hasta un emoji! Las risas están aseguradas cuando Paula se adelanta antes de la cuenta atrás y dice un número, y seguro que Antonio tuvo la duda de si volvería a decir el mismo número en el intento de verdad. “Es que somos de diez”, farda Paula Prendes.

En el resto de categorías, se hace palpable esa telepatía mágica que les une, aunque en otras no han estado muy afinados. En el vídeo de arriba tienes este divertido juego con Antonio y Paula, los actores de La Encrucijada. ¡Dale al play y no te lo pierdas! Y recuerda que puedes disfrutar de La Encrucijada cada jueves, después de El Hormiguero, en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.

Octavio Oramas

Encuentran el cuerpo de Mónica y Octavio lo pierde todo, el jueves en La Encrucijada

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna, enfadada con Begoña por haber confiado en Gabriel

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna, enfadada con Begoña por haber confiado en Gabriel

Antonio Velázquez y Paula Prendes

Antonio Velázquez y Paula Prendes ponen a prueba su telepatía: ¿pensarán igual que sus personajes de La Encrucijada?

Ferit, hipnotizado por la belleza de Seyran en la cena de Año Nuevo: “Estás preciosa”

El cambio de look de Seyran: de Antep a Estambul, una transformación que cuenta una historia

Antonio Romero nos habla de la enfermedad de Gaspar en Sueños de libertad: "Se va despidiendo de la gente sin decirlo"
Entrevista exclusiva

Antonio Romero nos habla de la enfermedad de Gaspar en Sueños de libertad: "Se va despidiendo de la gente sin decirlo"

Capítulo 469 de Sueños de libertad; 2 de enero: Gabriel comienza a sospechar de los De la Reina
Resumen

Capítulo 469 de Sueños de libertad; 2 de enero: Gabriel comienza a sospechar de los De la Reina

Begoña rechaza a Gabriel, pero sigue fingiendo delante de él... ¡Aunque no soporta su presencia!
Capítulo 469

Begoña rechaza a Gabriel, pero sigue fingiendo delante de él... ¡Aunque no soporta su presencia!

Para conseguir llevar a cabo el plan que tiene con Damián y Andrés, debe de fingir con su marido. ¿Se percatará de que algo le pasa?

Darío visita a Pelayo y María les ve irse a cenar juntos... ¿se imaginará algo?
Capítulo 469

Darío visita a Pelayo y María les ve irse a cenar juntos... ¿se imaginará algo?

El joven ha ido a ver a su antiguo amor, y tras contarle la historia y como lo está pasando, ha querido “rescatarle” de casa de la Reina.

El amor, la venganza y la culpa se cruzan en Renacer: nada volverá a ser igual en los próximos capítulos

El amor, la venganza y la culpa se cruzan en Renacer: nada volverá a ser igual en los próximos capítulos

La propuesta de Cloe a Joaquín: ¿trabajaría con Perfumerías de la Reina?

La propuesta de Cloe a Joaquín: ¿trabajaría con Perfumerías de la Reina?

Cristina consigue una vacante en París... ¡Y Luis se entera de sopetón!

Cristina consigue una vacante en París... ¡Y Luis se entera de sopetón!

Publicidad