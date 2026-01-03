Antonio Velázquez y Paula Prendes ponen a prueba su telepatía: ¿pensarán igual que sus personajes de La Encrucijada?

David y Patricia han formado un matrimonio en La Encrucijada en el que las cosas no salieron bien. La imposibilidad de ella para quedarse embarazada le llevó a mentir a su marido con un falso embarazo que, cuando se supo toda la verdad, estalló por los aires.

Pero el destino le tenía reservada una sorpresa a Patricia, eso que no podía conseguir, lo acabó consiguiendo: un embarazo de verdad, muy deseado, pero insuficiente para recuperar un matrimonio que se entendía con una sola mirada.

Porque Patricia y David se amaban con locura, y una mirada bastaba para saber qué pensaba la otra persona. Por eso, hemos sometido un juego muy divertido a Paula Prendes y Antonio Velázquez, los actores que han dado vida a estos personajes de La Encrucijada, para ver si tienen la misma telepatía que Patricia y David.

A la de tres tienen que decir a la vez un país, una ciudad, un color… ¡y hasta un emoji! Las risas están aseguradas cuando Paula se adelanta antes de la cuenta atrás y dice un número, y seguro que Antonio tuvo la duda de si volvería a decir el mismo número en el intento de verdad. “Es que somos de diez”, farda Paula Prendes.

En el resto de categorías, se hace palpable esa telepatía mágica que les une, aunque en otras no han estado muy afinados. En el vídeo de arriba tienes este divertido juego con Antonio y Paula, los actores de La Encrucijada.