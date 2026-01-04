“Nos vamos a casar”: Clara y Jaime anuncian su compromiso para disgusto de Gustavo

Jaime se convirtió en el mayor apoyo de Clara después de que Celso perdiese la vida en un naufragio. Meses después de la tragedia, el joven se armó de valor y le confesó que estaba enamorado y, aunque en ese momento Clara no le correspondía, parece que con el paso de los años ha logrado ganarse su amor.

En mitad de una cena de Nochebuena y después de un largo y secreto noviazgo, Clara y Jaime, muy emocionados han querido sorprender a la familia anunciando su compromiso: “Nos vamos a casar”.

A doña Inés no ha podido hacerle más feliz la noticia, ya que quiere a Clara como si fuese su hija. Ella no se imagina que, en realidad, sí que lo es y que lo que pretenden hacer Clara y Jaime es una locura porque son hermanos. Solo Catalina sabe toda la verdad y, Gustavo, a medias.

El patriarca de los Valdés se ha quedado blanco cuando los dos jóvenes han anunciado su compromiso, pero parece que Gustavo todavía no está preparado para confesar la verdad. ¿Logrará parar la boda?