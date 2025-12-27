Raúl Sanz avisa sobre el final de La Encrucijada y una escena particular con Amanda: “Me resultó inesperado”

Encaramos la recta final de La Encrucijada, la serie que nos ha atrapado cada jueves en Antena 3 por la trama que envuelve a César y a los Oramas, pero también gracias al trabajo de todos los profesionales que aparecen tanto delante como detrás de las pantallas.

Raúl Sanz encarna a Saúl Garza, un temido villano que esperaba en las sombras de la prisión y que, a pesar de aparecer solo durante la segunda mitad de la ficción, ha dado vida a un personaje tan complejo y carismático que nos deja con ganas de más en cada capítulo.

El actor nos ha contado su experiencia de formar parte en este proyecto, destacando el equipo que han formado todos los integrantes de La Encrucijada. “La gente la he sentido muy a favor, que eso no siempre se puede”, comenta Raúl, apuntando que, a pesar de no haber tenido todo el tiempo que uno desearía, todos sacaron lo mejor para darnos el mejor producto posible.

Con el final a la vuelta de la esquina, morimos de ganas de saber qué va a pasar y cómo será el desenlace de La Encrucijada. Y Raúl Sanz avisa: “Habrá giros inesperados”, ha comentado el actor, señalando en concreto una escena con Amanda con la que él mismo se sorprendió al ver el resultado. “Me resultó inesperado”, deja caer Raúl, ¿cómo será esa escena?

Por último, el actor ha repasado el impacto que ha tenido Saúl en la historia de La Encrucijada, apareciendo de la nada cuando nadie lo esperaba mientras seguían el ingreso de Nando en la cárcel. Desde entonces, Saúl ha sido un personaje a tener en cuenta y que ha trastocado la vida de todos los protagonistas de la serie.

En el vídeo de arriba puedes ver la entrevista completa a Raúl Sanz, el actor que interpreta a Saúl Garza en La Encrucijada, y recuerda que tienes cada jueves dos nuevos episodios en Antena 3. Y si no puedes esperar y quieres saber antes que nadie qué pasa, puedes adelantarte a la emisión en atresplayer.