El secreto de las hermanas termina en sangre: Ifakat acaba con la vida de Frikiye en un ataque de ira

La tensión entre Ifakat y Frikiye ha llegado a un punto de no retorno. En casa de la primera, la verdad ha estallado: son hermanas de diferente padre, un secreto que han mantenido oculto durante años para que Ifakat pudiera escalar posiciones en la mansión Korhan. Pero la lealtad se ha roto cuando Ifakat se ha enterado de que Frikiye ha estado manipulando a Suna para que mate a Halis.

Fuera de sí, le ha reclamado el riesgo en el que la ha puesto: “Si Halis se entera de nuestra relación, pensará que fui yo”. Pero Frikiye, lejos de acobardarse, ha sacado su cara más ambiciosa y le ha recordado que ella es quien conoce todos sus secretos y que, si algo le pasa, hundirá a Ifakat para siempre. “No conseguirás tener ningún poder en la mansión, ni podrás tener a ese bastardo en tu vientre. ¡Acabaré contigo!”, le ha gritado.

Las malas palabras sobre el hijo que espera y la posibilidad de perder su estatus han hecho que Ifakat pierda el control. Llena de ira, ha gritado que nadie le quitará lo que ha conseguido con uñas y dientes y ha empujado a Frikiye con todas sus fuerzas. La mala suerte ha querido que la vidente se golpeara la cabeza contra unos clavos que sobresalían de la pared.

Frikiye ha muerto en el acto, dejando a Ifakat en estado de shock ante el cuerpo sin vida de su propia hermana. Ahora, Ifakat no solo tiene que lidiar con la culpa, sino con un cadáver que podría ser la prueba definitiva para expulsarla de los Korhan para siempre. La mujer que siempre lo controlaba todo, acaba de cometer el error más grave de su vida.