Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 69

La confesión más sincera de Ferit a Abidin antes de su pedida: “Eres como mi hermano”

Minutos antes de que Abidin pida la mano de Aysel, los dos amigos comparten un momento de intimidad. Ferit abre su corazón, sin sospechar que Abidin lo está sacrificando todo por despecho.

Ferit y Abidin

Publicidad

Ferit, consciente de que no han tenido tiempo para hablar a solas, ha querido acercarse a su amigo. Le ha confesado que, aunque ha estado ocupado con mil problemas, le importa su felicidad con la hija de Sefika.

Abidin, intentando mantener la compostura, ha intentado restarle importancia. Ha asegurado que Aysel lo quiere y que, a su edad, solo busca paz: “No tanto como ella me quiere a mí, pero estaré bien”, ha reconocido. Para el joven, este paso no es por amor verdadero, sino una huida tras el doloroso malentendido con Suna, quien, llevada por los celos, lo empujó a tomar esta decisión delante de todos.

Ferit, ajeno al torbellino emocional que vive su guardaespaldas, se ha emocionado. Ha dejado de lado las bromas para decirle lo que siente de verdad: “Si no fuera por ti... no habría podido superar tantas cosas. Has estado tan cerca de mí como mi hermano”. Le ha prometido estar a su lado en la pedida y en todo lo que venga, deseándole una felicidad que Abidin siente que ya ha perdido.

Con un nudo en la garganta, Abidin se ha preparado para entrar en el anexo. Ferit cree que está celebrando el futuro de su mejor amigo, pero la realidad es que está a punto de atarse a una vida que no desea porque el corazón se le rompió con Suna.

Kaya

Una llamada lo arruina todo: Kaya reconoce ante Suna que le fue infiel con Pelin

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Ferit

Ferit apunta con un arma a Tarik al verlo con Seyran, mientras Halis atrapa a Mezide en su propia trampa

Tayyar

Kazim intenta estrangular a Esme en un ataque de celos y Tayyar se convierte en su héroe

Ferit y Abidin

La confesión más sincera de Ferit a Abidin antes de su pedida: “Eres como mi hermano”

Ifakat
Capítulo 69

El secreto de las hermanas termina en sangre: Ifakat acaba con la vida de Frikiye en un ataque de ira

Seyran
Capítulo 69

La enfermedad de Seyran, en manos de su peor enemigo: se encuentra con Tarik a la salida del médico

Gülgün
Capítulo 69

“Ojo por ojo”: Mezide amenaza a Gülgün y la obliga a elegir entre Hattuc o la vida de Ferit

La venganza de Mezide sigue en marcha y ahora apunta al punto más débil de Gülgün. Ferit se convierte en su moneda de cambio.

La cobardía de Gustavo desespera a Catalina: la joven se marcha con Braulio y con su hija a Argentina
Mejores momentos | Capítulo 6

La cobardía de Gustavo desespera a Catalina: la joven se marcha con Braulio y con su hija a Argentina

Catalina tiene claro que no piensa quedarse a presenciar la boda de sus dos hermanos y sabe que es su padre quién debe contar la verdad y parar esta locura.

Catalina no puede más y confiesa a Gustavo la verdad: “Yo soy la hija de Renata”

Catalina no puede más y confiesa a Gustavo la verdad: “Yo soy la hija de Renata”

“Nos vamos a casar”: Clara y Jaime anuncian su compromiso para disgusto de Gustavo

“Nos vamos a casar”: Clara y Jaime anuncian su compromiso para disgusto de Gustavo

María Duque en el episodio 472 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: María pondrá en jaque a todos los De la Reina robando el diario de Marta

Publicidad