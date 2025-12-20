Así se convirtió Raúl Sanz en Saúl Garza, el villano de La Encrucijada: “Era una complicación que me gustó hacer”

Raúl Sanz nos está demostrando ser un gran actor con su papel de Saúl Garza, el temido villano de La Encrucijada, que apareció a mitad de la trama para poner patas arriba la serie con su mente retorcida y su afán por vengarse de Octavio Oramas.

El actor nos ha contado en una entrevista exclusiva cómo ha sido, para él, esta experiencia de dar vida a Saúl en La Encrucijada. Raúl señala a su personaje como un “loquito”, que tiene mucha fragilidad, maldad, y con una gran capacidad de cálculo para llevar a cabo su venganza contra aquellos que lo encerraron en prisión durante 25 largos años.

Las escenas de Saúl son muy intensas, pues el personaje está tan cargado de odio que lleva todas sus acciones al límite. Raúl nos ha dejado con ganas de saber qué pasará en el final de La Encrucijada, pues para él, hay una escena en concreto con Amanda que fue la más difícil de rodar. ¡Qué ganas de verla!

Además, Saúl está compinchado con Nando para llevar a cabo sus planes, una pareja que no sabíamos que necesitábamos en la ficción y que nos encanta ver gracias al trabajo que han hecho tanto Raúl como Ignacio Montes. “Era una complicación que gustaba hacer”, reconoce el actor sobre sus escenas con su compañero, que le obligaba a dar lo mejor de sí en cada toma.

Raúl y Saúl son completamente distintos, ¿pero hay algo que los une? El actor señala que son muy parecidos... ¡en lo gastronómico! “En la comida sí, en lo de loco no”, reconoce entre risas Raúl.

El actor reconoce todo el trabajo que hay detrás por su parte para tener en La Encrucijada al mejor Saúl Garza que podíamos esperar. “Me produjo gusto, emoción, atracción”, nos confiesa Raúl sobre sus impresiones al leer el papel del villano de la ficción.

Por último, el actor señala alguna de las inspiraciones que tuvo para llevar a la pantalla esa oscuridad que caracteriza a Saúl. Eso sí, Raúl avisa que “son tan grandes” que no quería ni nombrarlos. ¡Dale al play y no te pierdas esta entrevista exclusiva en el vídeo!