Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

Así se convirtió Raúl Sanz en Saúl Garza, el villano de La Encrucijada: “Era una complicación que me gustó hacer”

El actor nos confiesa en esta entrevista exclusiva que Saúl ha sido uno de los papeles que más se ha preparado.

Raúl Sanz

Publicidad

Julián López
Publicado:

Raúl Sanz nos está demostrando ser un gran actor con su papel de Saúl Garza, el temido villano de La Encrucijada, que apareció a mitad de la trama para poner patas arriba la serie con su mente retorcida y su afán por vengarse de Octavio Oramas.

La obsesión de Saúl no tiene límites y propone matrimonio a Amanda: “¿Quieres casarte conmigo?”

El actor nos ha contado en una entrevista exclusiva cómo ha sido, para él, esta experiencia de dar vida a Saúl en La Encrucijada. Raúl señala a su personaje como un “loquito”, que tiene mucha fragilidad, maldad, y con una gran capacidad de cálculo para llevar a cabo su venganza contra aquellos que lo encerraron en prisión durante 25 largos años.

Las escenas de Saúl son muy intensas, pues el personaje está tan cargado de odio que lleva todas sus acciones al límite. Raúl nos ha dejado con ganas de saber qué pasará en el final de La Encrucijada, pues para él, hay una escena en concreto con Amanda que fue la más difícil de rodar. ¡Qué ganas de verla!

Además, Saúl está compinchado con Nando para llevar a cabo sus planes, una pareja que no sabíamos que necesitábamos en la ficción y que nos encanta ver gracias al trabajo que han hecho tanto Raúl como Ignacio Montes. “Era una complicación que gustaba hacer”, reconoce el actor sobre sus escenas con su compañero, que le obligaba a dar lo mejor de sí en cada toma.

Raúl y Saúl son completamente distintos, ¿pero hay algo que los une? El actor señala que son muy parecidos... ¡en lo gastronómico! “En la comida sí, en lo de loco no”, reconoce entre risas Raúl.

El actor reconoce todo el trabajo que hay detrás por su parte para tener en La Encrucijada al mejor Saúl Garza que podíamos esperar. “Me produjo gusto, emoción, atracción”, nos confiesa Raúl sobre sus impresiones al leer el papel del villano de la ficción.

Por último, el actor señala alguna de las inspiraciones que tuvo para llevar a la pantalla esa oscuridad que caracteriza a Saúl. Eso sí, Raúl avisa que “son tan grandes” que no quería ni nombrarlos. ¡Dale al play y no te pierdas esta entrevista exclusiva en el vídeo!

"Pon una cifra": Octavio intentará acabar con el chantaje de Saúl en el próximo capítulo de La Encrucijada

"Pon una cifra": Octavio intentará acabar con el chantaje de Saúl en el próximo capítulo de La Encrucijada

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Fran Moreta nos cuenta cómo es un día de rodaje de Sueños de libertad: “Nos lo pasamos muy bien a pesar de que vayamos tan rápido”

Fran Moreta nos cuenta cómo es un día de rodaje de Sueños de libertad: “Nos lo pasamos muy bien a pesar de que vayamos tan rápido”

Raúl Sanz

Así se convirtió Raúl Sanz en Saúl Garza, el villano de La Encrucijada: “Era una complicación que me gustó hacer”

Uras

“Yo tengo los vídeos originales”: la confesión de Seren, a punto de desmontar todas las mentiras de Uras

Capítulo 461 de Sueños de libertad; 19 de diciembre: Maripaz acompaña a doña Clara a recoger el premio de la casa cuna
Resumen

Capítulo 461 de Sueños de libertad; 19 de diciembre: Maripaz acompaña a doña Clara a recoger el premio de la casa cuna

Delia sufre un grave ataque de asma tras una discusión con Gabriel, ¿sobrevivirá?
Capítulo 461

Delia sufre un grave ataque de asma tras una discusión con Gabriel, ¿sobrevivirá?

Cárdenas amenaza a Marta: si Pelayo no dimite como gobernador civil, su secreto saldrá a la luz.
Capítulo 461

Cárdenas amenaza a Marta: si Pelayo no dimite como gobernador civil, su secreto saldrá a la luz.

El que fue aspirante a gobernador civil está decidido a que Pelayo pague por lo que le hizo.

Seyran
A las 22.00 horas

Ferit salva a Seyran de su secuestro y Kazim promete venganza, este domingo en Una nueva vida

La rápida intervención de Ferit le ha salvado la vida a Seyran, y su padre no piensa pasar por alto este acto de Akin y su familia.

Reencuentro entre madre e hija: Irene se presenta en la colonia para visitar a Cristina

Reencuentro entre madre e hija: Irene se presenta en la colonia para visitar a Cristina

Así afronta Catalina la vuelta a Galicia: “Está muy asqueada al principio”

Así afronta Catalina la vuelta a Galicia: “Está muy asqueada al principio”

Amanda y César vuelven a apostar por su amor y se casarán por segunda vez: “Es lo que más quiero en el mundo”

Amanda y César vuelven a apostar por su amor y se casarán por segunda vez: “Es lo que más quiero en el mundo”

Publicidad