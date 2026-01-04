La enfermedad de Seyran, en manos de su peor enemigo: se encuentra con Tarik a la salida del médico

Seyran ha salido de la consulta del médico completamente en shock. El diagnóstico es el que es y no hay vuelta atrás. Con la cabeza dándole vueltas y apenas pudiendo respirar, se ha ido al baño del hospital para intentar asimilar lo que le pasa. Pero lo que no esperaba era que, al levantar la vista, se encontraría con su peor pesadilla.

Tarik Ihsanli estaba allí, como si el tiempo no hubiera pasado. Seyran, muy nerviosa, no ha podido contener el miedo: “¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué quieres de mí?”. Tarik, con una calma que daba escalofríos, ha intentado acercarse: “Cálmate, Seyran. No tienes buena cara. Solo quiero ayudarte”.

Pero el odio por todo lo que les hizo en Antep ha hecho que la joven estallara: “¡No es asunto tuyo, hijo de puta! Voy a llamar a la policía”. Tarik no se ha inmutado, le ha explicado que su encuentro es una casualidad, que él también está enfermo y que se tratan en el mismo centro. “No me has visto ni me has oído. Tranquila”, le ha dicho intentando parecer inofensivo.

Seyran le ha gritado que no le tiene miedo, pero Tarik se ha guardado lo peor para el final. Justo antes de dejarla ir, la ha dejado paralizada al decirle: “Sé lo que te pasa. Pude leer tu informe. Lo lamento”.

El secreto de su enfermedad, lo que más quería proteger para no hacer sufrir a Ferit, ya no es secreto. Lo sabe el hombre que más daño les ha hecho. ¿Qué piensa hacer Tarik con esa información?