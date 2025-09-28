Antena 3 LogoAntena3
Saúl fuera de la cárcel y el cuerpo de Roberto Hurtado, exhumado: esto es lo que te espera en La Encrucijada

Laura y César han conseguido sacar al preso 24 horas de la cárcel, lo que podría marcar un antes y un después en la búsqueda de pruebas efectivas para demostrar la verdad sobre la muerte del padre del mexicano.

Cuando parecía que estaba todo perdido, Amanda ha encontrado lo que podría ser la única prueba que podría reabrir el caso de la muerte de Roberto Hurtado: un pedazo de la supuesta carta de suicidio donde se ve claramente… ¡que nunca quiso quitarse la vida!

Mientras César, junto a Laura, han conseguido darle a Saúl lo que tanto ansiaba: la libertad. El trato era sencillo, si conseguían sacarle de prisión, este les contaría todo lo que sucedió la noche que mataron al director del orfanato y al padre de César. Pero parece que el delincuente tiene otros planes… ¿qué es lo que hará?

Y la tensión entre Julia y David crece por momentos. Además, el ausentismo de Patricia con su marido y la falta de atención y cariño solamente han agravado la situación. ¿Hasta dónde será capaz de llegar David?

¡No te pierdas todo esto y mucho más en los próximos capítulos de La Encrucijada! Los jueves, a las 22:50, en Antena 3.

Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión desde atresplayer.

“Hay que saber retirarse a tiempo”: Amanda se plantea su matrimonio al ver el odio de César

Series

Saúl y Amanda (Cap.29)

