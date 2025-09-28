Saúl fuera de la cárcel y el cuerpo de Roberto Hurtado, exhumado: esto es lo que te espera en La Encrucijada

Cuando parecía que estaba todo perdido, Amanda ha encontrado lo que podría ser la única prueba que podría reabrir el caso de la muerte de Roberto Hurtado: un pedazo de la supuesta carta de suicidio donde se ve claramente… ¡que nunca quiso quitarse la vida!

Mientras César, junto a Laura, han conseguido darle a Saúl lo que tanto ansiaba: la libertad. El trato era sencillo, si conseguían sacarle de prisión, este les contaría todo lo que sucedió la noche que mataron al director del orfanato y al padre de César. Pero parece que el delincuente tiene otros planes… ¿qué es lo que hará?

Y la tensión entre Julia y David crece por momentos. Además, el ausentismo de Patricia con su marido y la falta de atención y cariño solamente han agravado la situación. ¿Hasta dónde será capaz de llegar David?

