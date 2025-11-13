Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 436

Digna le echa en cara a Damián que no haya tenido en cuenta su opinión sobre la adopción de Julia: “Sigues siendo igual de egoísta”

La matriarca está muy enfadada y se presenta en casa de los De la Reina después de saber que Gabriel y Begoña van a adoptar a la pequeña de la familia.

Julia está muy ilusionada al saber que Gabriel y Begoña van a adoptarla y se lo cuenta a Digna.

La Merino se queda muy sorprendida ya que había hablado con Damián y él le había prometido que ellos no iban a adoptarla ya que la niña tenía que seguir bajo la patria potestad de Damián.

Sin embargo, tras el desmayo del patriarca, Damián ha cambiado de idea. Tiene miedo de que algo malo puede pasarle y considera que Julia debe estar mejor con una pareja joven como Gabriel y Begoña.

Digna le echa en cara que no se lo haya contado ya que ella también formar parte de las decisiones que estén relacionadas con la niña: “Me has llamado cuando la decisión ya estaba tomada”.

La matriarca se lo ha tomado como una gran decepción y le ha dicho que deberían contar con ella ya que ella “es su abuela de sangre”. ¿Podrán solucionar sus diferencias?

