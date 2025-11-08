Antena 3 LogoAntena3
"Quiero la presidencia del Grupo Oramas": David pone en jaque a su padre en los próximos episodios de La Encrucijada

Tras recuperarse de su intento de suicidio, David llegará a un acuerdo con César para intentar destronar a su padre de la empresa.

Patri Bea
Publicado:

Se avecinan tiempo difíciles para Octavio Oramas. Por si no fuera suficiente tener que estar alejado de su esposa por la amenaza que supone que Saúl haya salido de la cárcel, una trampa de quien menos se lo espera hará que peligre su puesto en su empresa.

David se recuperará de su intento de suicidio y cogerá las riendas de su vida con más ganas que nunca. Tomará importantes decisiones y se aliará con César Bravo para hacer justicia.

Por otro lado, las dudas invadirán a Amanda tras descubrir que está embarazada. Varias conversaciones le harán replantearse si está preparada para ser madre y tendrá miedo de contárselo a César justo ahora que se han separado.

Los próximos capítulos pondrán patas arriba todas las tramas de La Encrucijada, así que te recomendamos no perdértelos el próximo jueves, tras El Hormiguero, en Antena 3. ¡Y si no puedes esperar, adelántale en atresplayer!

