Gabriel culmina su venganza convirtiéndose en el director de la fábrica: “He aceptado con condiciones”

Capítulo 436

El empresario cambia de idea y sorprende a Tasio y Cloe con su decisión.

Las cosas siguen muy tensas en la fábrica desde la llegada de los franceses. Tras el cambio de nombre por Brossard De la Reina, Cloe sigue con los cambios.

Tras comunicarle a Tasio que dejará de ser el director de la fábrica, la francesa le ha comunicado que Brossard tiene un nuevo candidato para el puesto: Gabriel.

Aunque en un primer momento, el abogado ha rechazado la idea, finalmente ha aceptado el puesto y así se lo comunica a Cloe y a Tasio.

Marta y Gabriel le convencieron ya que él es una persona de confianza para ellos y si no lo hace traerán a un francés y la empresa quedará más ajena a ellos.

Gabriel les cuenta que acepta, pero con una condición: ha negociado con los franceses reducir al 25% los despidos de la plantilla y ellos le han pedido que retire la denuncia que la empresa interpuso contra ellos por la patente del perfume para Cobeaga.

Cloe asume, aunque le dice a Gabriel que él no era su opción para ese puesto. Gabriel toma posesión de su despacho, se sienta en el sillón y mira el retrato de Damián culminando su venganza.

Capítulo 436

