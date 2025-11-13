Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 436 de Sueños de libertad; 13 de noviembre: Gabriel se sienta en el sillón de director mientras Joaquín recibe una oferta de la competencia

El abogado se ha convertido en el nuevo director de Brossard De la Reina.

Capítulo 436 de Sueños de libertad; 13 de noviembre: Gabriel se sienta en el sillón de director mientras Joaquín recibe una oferta de la competencia

Publicidad

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad

Digna se ha enfadado con Damián. Le ha echado en cara haber aceptado que Begoña y Gabriel acepten a la niña sin que le hayan consultado. Julia es su abuela de sangre y tendrían que haber contado con su opinión.

Marta ha hablado con Cloe y le acaba reconociendo que la decisión de que Gabriel sea el nuevo director no ha sido decisión de ella si no de Brossard. Ella hubiese preferido que Marta hubiese aceptado ese puesto.

Además, Marta ha intentado convender a Gabriel para que acepte el puesto..si no Brossard pondrá a un francés y eso es lo último que quieren. ¡Gabriel acaba aceptando! Aunque ha negociado reducir considerablemente los despsidos en la fábrica.

Damián ha tenido una pesadilla donde cree haberlo perdido todo...la empresa, du familia y...¡todo!

Por otro lado, Joaquín ha recibido una oferta de trabajo de Floral...¡la competencia! ¿Aceptará el puesto?

Y Andrés ha recibido una llamada de Enriqueta, la hija de Remedios. Esa mujer le envió una carta desde París, pero él dice no haberla visto… Andrés pregunta a Manuela, que le corrobora que sí llegó y que se lo entregó a María. Sin emabargo, su mujer niega en rotundo haber recogido esa carta. Andrés vuelve a dudar., ¿qué le está ocultando María?

Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intenta no dejan ningún fleco suelto para que no le descubran

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intenta no dejan ningún fleco suelto para que no le descubran

Capítulo 436 de Sueños de libertad; 13 de noviembre: Gabriel se sienta en el sillón de director mientras Joaquín recibe una oferta de la competencia

Capítulo 436 de Sueños de libertad; 13 de noviembre: Gabriel se sienta en el sillón de director mientras Joaquín recibe una oferta de la competencia

María niega a Andrés haber recogido la carta de Enriqueta y las dudas vuelves a perseguirle, ¿descubrirá la verdad?

María niega a Andrés haber recogido la carta de Enriqueta y las dudas vuelves a perseguirle, ¿descubrirá la verdad?

Gabriel culmina su venganza convirtiéndose en el director de la fábrica: “He aceptado con condiciones”
Capítulo 436

Gabriel culmina su venganza convirtiéndose en el director de la fábrica: “He aceptado con condiciones”

Joaquín recibe una oferta de trabajo de Floral, ¡la competencia!
Capítulo 436

Joaquín recibe una oferta de trabajo de Floral, ¡la competencia!

Digna le echa en cara a Damián que no haya tenido en cuenta su opinión sobre la adopción de Julia: “Sigues siendo igual de egoísta”
Capítulo 436

Digna le echa en cara a Damián que no haya tenido en cuenta su opinión sobre la adopción de Julia: “Sigues siendo igual de egoísta”

La matriarca está muy enfadada y se presenta en casa de los De la Reina después de saber que Gabriel y Begoña van a adoptar a la pequeña de la familia.

Ferit descubre la verdad y declara la guerra a Ökkeş en el próximo capítulo de Una nueva vida
Avance

Ferit descubre la verdad y declara la guerra a Ökkeş en el próximo capítulo de Una nueva vida

Seyran confiesa que fue amenazada y Ferit no puede perdonarlo. Esta vez, la venganza será imparable.

Malú interpretará la nueva cabecera de Sueños de libertad

Malú interpretará la nueva cabecera de Sueños de libertad, líder y la serie más vista de la TV

"He podido rescatar cosas de Jesús de la Reina": Alain Hernández compara a Gustavo con su personaje en Sueños de libertad

"He podido rescatar cosas de Jesús de la Reina": Alain Hernández compara a Gustavo con su personaje en Sueños de libertad

El regalo de Yusuf que hace llorar a Umay y abre una nueva etapa en su vida

El regalo de Yusuf que hace llorar a Umay y abre una nueva etapa en su vida

Publicidad