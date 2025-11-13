Capítulo 436 de Sueños de libertad; 13 de noviembre: Gabriel se sienta en el sillón de director mientras Joaquín recibe una oferta de la competencia

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Digna se ha enfadado con Damián. Le ha echado en cara haber aceptado que Begoña y Gabriel acepten a la niña sin que le hayan consultado. Julia es su abuela de sangre y tendrían que haber contado con su opinión.

Marta ha hablado con Cloe y le acaba reconociendo que la decisión de que Gabriel sea el nuevo director no ha sido decisión de ella si no de Brossard. Ella hubiese preferido que Marta hubiese aceptado ese puesto.

Además, Marta ha intentado convender a Gabriel para que acepte el puesto..si no Brossard pondrá a un francés y eso es lo último que quieren. ¡Gabriel acaba aceptando! Aunque ha negociado reducir considerablemente los despsidos en la fábrica.

Damián ha tenido una pesadilla donde cree haberlo perdido todo...la empresa, du familia y...¡todo!

Por otro lado, Joaquín ha recibido una oferta de trabajo de Floral...¡la competencia! ¿Aceptará el puesto?

Y Andrés ha recibido una llamada de Enriqueta, la hija de Remedios. Esa mujer le envió una carta desde París, pero él dice no haberla visto… Andrés pregunta a Manuela, que le corrobora que sí llegó y que se lo entregó a María. Sin emabargo, su mujer niega en rotundo haber recogido esa carta. Andrés vuelve a dudar., ¿qué le está ocultando María?

Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer.