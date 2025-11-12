“David no puede perdonar eso”: Antonio Velázquez analiza su relación con Julia y Patricia en La Encrucijada

David es uno de los personajes a los que más conflictos ha tenido que hacer frente en La Encrucijada. Además de los problemas con su padre y con la empresa, hay dos mujeres que le han roto el corazón.

“Patricia es el amor de su vida” , ha comenzado analizando Antonio Velázquez, el actor que da vida a David en la serie. El matrimonio siempre ha querido tener un hijo y formar una familia, pero eso precisamente eso y la locura de ella lo que ha provocado su ruptura.

Cuando Julia aparece en la vida de David, algo cambia. “Son dos personajes que se están ayudando mutuamente. Ella es una vía de escape que le va a ayudar a curar sus problemas”, explica el actor.

Julia llega en el momento idóneo a la vida de David, ya que nadie le escucha y ella empieza a hacerlo. Además, comienza a suplir una carencia que Patricia no puede darle por su mentira.

“David hubiese dado su vida con Patricia, pero hay un momento en el que todo cambia”, continúa explicando el actor. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre su trama con estos dos personajes en el vídeo de arriba!