Avance semanal

La próxima semana en La Encrucijada: Sara, en grave peligro tras descubrir la obsesión de Saúl por Amanda

La hija de Emilio y Carmen encontrará unos papeles extraños en el cuarto de Saúl y la pillarán con las manos en la masa.

Patri Bea
La obsesión de Saúl por Amanda no deja de crecer y su extraño comportamiento hará que Sara desconfíe de él. La joven encontrará unos recortes de su amiga en la habitación del hermano de Mónica y eso la pondrá en grave peligro.

Por otro lado, su embarazo hará que Amanda se llene de ilusión y dudas a partes iguales. A la joven le hace ilusión traer a una criatura al mundo, pero su situación con César le hará agobiarse y darle muchas vueltas a lo que va a hacer.

“Voy a ser madre”: Amanda confiesa a su hermano que está embarazada mientras él lucha por salvar su vida

Octavio Oramas recibirá un golpe de quien menos se espera y tendrá que hacer frente a una nueva etapa en la empresa. El empresario se llenará de rabia, aunque habrá alguien que consiga ablandar su corazón.

Desesperada por su situación económica, Julia recurrirá a Carmen, la empleada de los Oramas, para que le ayude a cuidar a su hijo. Todo esto mientras David se recupera con éxito en el hospital.

El próximo jueves te esperan dos capítulos que podrían cambiarlo todo después de El Hormiguero. Si quieres saber qué pasa antes que nadie, adelántate a la emisión en atresplayer.

Octavio obliga al Doctor Garay a abandonar Oramas: “No quiero salir a la calle y encontrarme con tu cara”

Sara

La próxima semana en La Encrucijada: Sara, en grave peligro tras descubrir la obsesión de Saúl por Amanda

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés empieza a sospechar si Gabriel provocó la explosión de la fábrica

"Quiero la presidencia del Grupo Oramas": David pone en jaque a su padre en los próximos episodios de La Encrucijada
David
Los problemas han sobrepasado al hijo de Octavio en los últimos capítulos y ha intentado quitarse de en medio para acabar con su dolor.

Los recuerdos vuelven a atormentar a Andrés: ¡comienza a recordar el momento en el que Gabriel provocó la explosión!

Tasio, entre la espada y la pared, tiene que tomar una difícil decisión: se ve obligado a despedir a Chema de la fábrica

