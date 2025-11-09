La próxima semana en La Encrucijada: Sara, en grave peligro tras descubrir la obsesión de Saúl por Amanda

La obsesión de Saúl por Amanda no deja de crecer y su extraño comportamiento hará que Sara desconfíe de él. La joven encontrará unos recortes de su amiga en la habitación del hermano de Mónica y eso la pondrá en grave peligro.

Por otro lado, su embarazo hará que Amanda se llene de ilusión y dudas a partes iguales. A la joven le hace ilusión traer a una criatura al mundo, pero su situación con César le hará agobiarse y darle muchas vueltas a lo que va a hacer.

Octavio Oramas recibirá un golpe de quien menos se espera y tendrá que hacer frente a una nueva etapa en la empresa. El empresario se llenará de rabia, aunque habrá alguien que consiga ablandar su corazón.

Desesperada por su situación económica, Julia recurrirá a Carmen, la empleada de los Oramas, para que le ayude a cuidar a su hijo. Todo esto mientras David se recupera con éxito en el hospital.

El próximo jueves te esperan dos capítulos que podrían cambiarlo todo después de El Hormiguero. Si quieres saber qué pasa antes que nadie, adelántate a la emisión en atresplayer.