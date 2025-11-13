Joaquín recibe una oferta de trabajo de Floral, ¡la competencia!

Joaquín ha decidido poner punto y final a su trabajo en la empresa familiar. Brossard ha llegado pisando fuerte y Cloe le destituyó de su cargo para que volviera a su empleo como encargado jefe.

Joaquín lo vio como una humillación y decidió renunciar a este cargo marchándose de la fábrica.

El joven ahora busca trabajo y, mientras se encuentra inmerso en esta búsqueda, recibe una inesperada llamada que podría cambiarlo todo. ¡Es Floral, la competencia directa de Perfumerías De la Reina!

El jefe de Floral le llama para ofrecerle un nuevo puesto de trabajo en su empresa y la oferta es... ¡muy generosa! ¿Qué pasará?, ¿Aceptará?