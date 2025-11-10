Antena 3 LogoAntena3
¿Serán capaces de comunicarse sin hablar? Ástrid Janer y Ángela Chica se divierten en ‘Te lo digo con la mirada’ de La Encrucijada

Las actrices de La Encrucijada han demostrado la gran conexión que tienen tanto dentro como fuera de la pantalla.

Ángela Chica y Ástrid Janer

Julián López
Se nota que Ástrid Janer y Ángela Chica son muy buenas amigas. Ya lo son sus personajes, Amanda y Sara respectivamente en La Encrucijada, y las actrices que les dan vida son igual de inseparables en la vida real como en la ficción.

Hemos sometido a Ástrid y a Ángela a un divertido juego en el que una tiene que lanzarle un mensaje a la otra solo con la mirada, un mensaje oculto que la otra tendrá que adivinar. ¿Serán capaces de superar este reto?

Por medio de un papel, cada actriz va recibiendo el mensaje que tiene que transmitir sin mediar palabra, solo con la mirada, y la verdad es que lo han hecho de lujo: la conexión que tienen Amanda y Sara traspasa tanto la pantalla que Ástrid y Ángela también se entienden con una mirada.

Con muchas risas, las actrices han superado con creces este reto divertido de La Encrucijada. ¿Cómo le dirá Ángela a Ástrid, con solo una mirada, que sabe que se está equivocando? ¿Y cuál será la mirada de Ástrid para despedirse de su compañera? ¡Dale al play y no te pierdas nada!

¡Saltan chispas! Amanda y César dejan a un lado sus diferencias y protagonizan un romántico momento

