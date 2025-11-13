María niega a Andrés haber recogido la carta de Enriqueta y las dudas vuelves a perseguirle, ¿descubrirá la verdad?

Andrés ha recibido una llamada de Enriqueta, la hija de Remedios: le envió una carta desde París, él dice no haberla visto… El joven sigue teniendo muchas lagunas desde que perdió la memoria trasla explosión de la fábrica.

Andrés, muy confundido, pregunta a Manuela, que le corrobora que sí llegó y que se lo entregó a María.

Entonces, Andrés decide preguntarle a su mujer, pero ella lo niega todo. ¡No recuerda haber recogido ninguna carta o haber respondido a alguna llamada suya!

María lo niega en rotundo y las dudas vuelven a invadir a Andrés. ¡Sabe que le está mintiendo! , ¿qué le está ocultando María? , ¿descubrirá la verdad?