Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 436

María niega a Andrés haber recogido la carta de Enriqueta y las dudas vuelves a perseguirle, ¿descubrirá la verdad?

El joven vuelve a tener muchas dudas y así se lo hace saber a su mujer.

María niega a Andrés haber recogido la carta de Enriqueta y las dudas vuelves a perseguirle, ¿descubrirá la verdad?

Publicidad

Andrés ha recibido una llamada de Enriqueta, la hija de Remedios: le envió una carta desde París, él dice no haberla visto… El joven sigue teniendo muchas lagunas desde que perdió la memoria trasla explosión de la fábrica.

Andrés, muy confundido, pregunta a Manuela, que le corrobora que sí llegó y que se lo entregó a María.

Entonces, Andrés decide preguntarle a su mujer, pero ella lo niega todo. ¡No recuerda haber recogido ninguna carta o haber respondido a alguna llamada suya!

María lo niega en rotundo y las dudas vuelven a invadir a Andrés. ¡Sabe que le está mintiendo! , ¿qué le está ocultando María? , ¿descubrirá la verdad?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intenta no dejan ningún fleco suelto para que no le descubran

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel intenta no dejan ningún fleco suelto para que no le descubran

Capítulo 436 de Sueños de libertad; 13 de noviembre: Gabriel se sienta en el sillón de director mientras Joaquín recibe una oferta de la competencia

Capítulo 436 de Sueños de libertad; 13 de noviembre: Gabriel se sienta en el sillón de director mientras Joaquín recibe una oferta de la competencia

María niega a Andrés haber recogido la carta de Enriqueta y las dudas vuelves a perseguirle, ¿descubrirá la verdad?

María niega a Andrés haber recogido la carta de Enriqueta y las dudas vuelves a perseguirle, ¿descubrirá la verdad?

Gabriel culmina su venganza convirtiéndose en el director de la fábrica: “He aceptado con condiciones”
Capítulo 436

Gabriel culmina su venganza convirtiéndose en el director de la fábrica: “He aceptado con condiciones”

Joaquín recibe una oferta de trabajo de Floral, ¡la competencia!
Capítulo 436

Joaquín recibe una oferta de trabajo de Floral, ¡la competencia!

Digna le echa en cara a Damián que no haya tenido en cuenta su opinión sobre la adopción de Julia: “Sigues siendo igual de egoísta”
Capítulo 436

Digna le echa en cara a Damián que no haya tenido en cuenta su opinión sobre la adopción de Julia: “Sigues siendo igual de egoísta”

La matriarca está muy enfadada y se presenta en casa de los De la Reina después de saber que Gabriel y Begoña van a adoptar a la pequeña de la familia.

Ferit descubre la verdad y declara la guerra a Ökkeş en el próximo capítulo de Una nueva vida
Avance

Ferit descubre la verdad y declara la guerra a Ökkeş en el próximo capítulo de Una nueva vida

Seyran confiesa que fue amenazada y Ferit no puede perdonarlo. Esta vez, la venganza será imparable.

Malú interpretará la nueva cabecera de Sueños de libertad

Malú interpretará la nueva cabecera de Sueños de libertad, líder y la serie más vista de la TV

"He podido rescatar cosas de Jesús de la Reina": Alain Hernández compara a Gustavo con su personaje en Sueños de libertad

"He podido rescatar cosas de Jesús de la Reina": Alain Hernández compara a Gustavo con su personaje en Sueños de libertad

El regalo de Yusuf que hace llorar a Umay y abre una nueva etapa en su vida

El regalo de Yusuf que hace llorar a Umay y abre una nueva etapa en su vida

Publicidad