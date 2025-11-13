Antena 3 LogoAntena3
"He podido rescatar cosas de Jesús de la Reina": Alain Hernández compara a Gustavo con su personaje en Sueños de libertad

Uno de los protagonistas de Las hijas de la criada nos confiesa cómo se ha preparado su personaje y recuerda el papel que hizo en la exitosa serie de las tardes de Antena 3.

Cada vez queda menos para conocer a Gustavo Valdés, uno de los personajes que revolucionará las tramas en Las hijas de la criada. La serie, basada en el Premio Planeta 2023 y novela homónima de Sonsoles Ónega, se estrenará en atresplayer el próximo 30 de noviembre.

Alain Hernández es el actor que da vida a este personaje y durante el rodaje, hemos querido preguntarle en qué se ha inspirado o cuáles han sido las claves para meterse en la piel del patriarca de la familia Valdés.

"Realmente no había visto nada como lo de Gustavo, pero sí que a lo mejor he podido recuperar cosas de Jesús de la Reina", nos ha explicado el actor. Alain interpretó uno de los personajes más destacados de Sueños de libertad, la serie que triunfa en las tardes de Antena 3.

Podríamos decir que Gustavo y Jesús comparten el hecho de ser un padre de familia respetable, con negocio propio y con alguna que otra debilidad que les pasará factura. ¡Escucha todo lo que nos ha contado Alain sobre su personaje en Las hijas de la criada en el vídeo de arriba!

