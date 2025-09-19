“Las llaves de mi casa son tuyas”: Laura y César se reconcilian después de todo lo sucedido

La vida de César comienza a cobrar sentido: el cuadro de sus abuelos ha vuelto a su familia, y sin duda, hay que celebrar como se merece la victoria contra Octavio Oramas.

En medio de la celebración, Laura se ha presentado en casa de César, y Humberto se ha llevado a Estrella para que los dos amigos puedan hablar solos tranquilamente.

La abogada ha venido a despedirse y a entregar los papeles que la desvincula definitivamente de los negocios conjuntos, además de darle varios contactos de abogados que le podrían asistir a partir de ahora.

“Sabes que a ellos no los quiero como te quiero a ti”, ha comentado, con el corazón roto por la marcha de Laura, y aunque a este le encantaría quedarse, sabe que, al menos por el momento, es imposible: “Algo se rompió entre nosotros”.

César sabe que no será fácil volver a la relación que tenían antes, pero luchará para que así sea, empezando por devolverle las llaves de su casa: “Las llaves de mi casa son tuyas”.

Ambos se han dado un fuerte abrazo donde han recordado lo mucho que se quieren. ¿Acabará Laura marchándose a Madrid? ¿O se quedará una temporada más por Oramas?