Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 26

“Las llaves de mi casa son tuyas”: Laura y César se reconcilian después de todo lo sucedido

Laura ha venido a despedirse antes de marcharse para siempre, y le mexicano ha querido borrar de su mente todo lo ocurrido las pasadas semanas y comenzar de cero con la que siempre fue su mejor amiga.

“Las llaves de mi casa son tuyas”: Laura y César se reconcilian después de todo lo sucedido

Publicidad

La vida de César comienza a cobrar sentido: el cuadro de sus abuelos ha vuelto a su familia, y sin duda, hay que celebrar como se merece la victoria contra Octavio Oramas.

Octavio Oramas y César Bravo, enfrentados a juicio por la libertad: ¿quién ganará?

En medio de la celebración, Laura se ha presentado en casa de César, y Humberto se ha llevado a Estrella para que los dos amigos puedan hablar solos tranquilamente.

La abogada ha venido a despedirse y a entregar los papeles que la desvincula definitivamente de los negocios conjuntos, además de darle varios contactos de abogados que le podrían asistir a partir de ahora.

“Sabes que a ellos no los quiero como te quiero a ti”, ha comentado, con el corazón roto por la marcha de Laura, y aunque a este le encantaría quedarse, sabe que, al menos por el momento, es imposible: “Algo se rompió entre nosotros”.

César sabe que no será fácil volver a la relación que tenían antes, pero luchará para que así sea, empezando por devolverle las llaves de su casa: “Las llaves de mi casa son tuyas”.

Ambos se han dado un fuerte abrazo donde han recordado lo mucho que se quieren. ¿Acabará Laura marchándose a Madrid? ¿O se quedará una temporada más por Oramas?

La venganza de Álvaro y Laura se sale de control: ¡han pasado la noche juntos!

La venganza de Álvaro y Laura se sale de control: ¡han pasado la noche juntos!

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

“Estoy muy cansado de que el pasado siga persiguiéndonos”: Octavio se derrumba frente a Mónica

“Estoy muy cansado de que el pasado siga persiguiéndonos”: Octavio se derrumba frente a Mónica

“Las llaves de mi casa son tuyas”: Laura y César se reconcilian después de todo lo sucedido

“Las llaves de mi casa son tuyas”: Laura y César se reconcilian después de todo lo sucedido

Octavio lanza su última baza contra César: “Si te quisiera, renunciaría a su venganza por ti”

Octavio lanza su última baza contra César: “Si te quisiera, renunciaría a su venganza por ti”

Álvaro, contra las cuerdas: la comandante Serrano sospecha sobre sus negocios con Nando
Mejores momentos | Capítulo 26

Álvaro, contra las cuerdas: la comandante Serrano sospecha sobre sus negocios con Nando

Octavio Oramas y César Bravo, enfrentados a juicio por la libertad: ¿quién ganará?
Mejores momentos | Capítulo 26

Octavio Oramas y César Bravo, enfrentados a juicio por la libertad: ¿quién ganará?

“Haría todo lo que fuera por estar en tu pellejo”: Laura confiesa a Amanda la verdad sobre los audios que mandó
Mejores momentos | Capítulo 25

“Haría todo lo que fuera por estar en tu pellejo”: Laura confiesa a Amanda la verdad sobre los audios que mandó

La mexicana ha dejado las llaves de la casa de César y ha querido ser sincera con la hija de Octavio sobre lo sus sentimientos.

Laura confiesa la verdad: se acostó con Álvaro y reveló todos los secretos de su investigación
Mejores momentos | Capítulo 25

Laura confiesa la verdad: se acostó con Álvaro y reveló todos los secretos de su investigación

La mexicana ha sido sincera y les ha explicado a sus compañeros el motivo por el que abogado de los Oramas sabía dónde estaba el cuadro.

Amanda sufre un golpe de realidad durante su publi-entrevista: “Tu marido fue detenido hace unos días por agredir a tu padre”

Amanda sufre un golpe de realidad durante su publi-entrevista: “Tu marido fue detenido hace unos días por agredir a tu padre”

Álvaro descubre el cuadro de Octavio en el taller del mecánico y llama a la policía… ¿detendrán a Humberto?

Álvaro descubre el cuadro de Octavio en el taller del mecánico y llama a la policía… ¿detendrán a Humberto?

“Hay que saber retirarse a tiempo”: Amanda se plantea su matrimonio al ver el odio de César

“Hay que saber retirarse a tiempo”: Amanda se plantea su matrimonio al ver el odio de César

Publicidad