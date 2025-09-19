Mejores momentos | Capítulo 25
Amanda sufre un golpe de realidad durante su publi-entrevista: “Tu marido fue detenido hace unos días por agredir a tu padre”
La joven está buscando la manera de sacar rentabilidad a su negocio y ha concedido una entrevista a la prensa, pero no ha salido tal y como esperaba.
Emprender y sacar adelante su nuevo negocio está siendo mucho más complicado de lo que Amanda esperaba, pero no se va a dar por vencida tan rápido, y ha probado una nueva estrategia para lanzar su marca de joyería a lo más alto.
La pequeña de los Oramas ha contactado con prensa para concretar una entrevista que haga publicidad a su negocio, y aunque todo ha comenzado bien, de un segundo a otro, la entrevista ha tomado un rumbo completamente diferente al esperado.
“Nadie abandona una posición como la tuya para dedicarse a algo tan poco rentable”, ha soltado la periodista de repente. Amanda ha intentado reconducir la entrevista por donde ella quería, pero no ha habido manera.
La joven cada día está más desesperada porque su nuevo negocio funcione, pero nada parece avanzar. ¿Habrá cometido un gran error?
