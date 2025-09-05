Julia le confiesa a Carmen que está enamorada de David… ¿cómo reaccionará?

Lo que comenzó como un juego se está convirtiendo en una prueba de fuego para Julia. Y es que… ¡parece que se está enamorando deDavid!

Para mantener la cabeza ocupada y no pensar en él, se ha unido a Carmen en sus labores del hogar, así podría desconectar de sus pensamientos. Sin embargo, la empleada es muy lista, y cuando ha visto la situación ya sabía que algo pasaba.

“¿Ha vuelto a molestarte el novio ese tuyo ese de la cárcel?”, ha preguntado con curiosidad. Julia le ha quitado la idea de la cabeza, y le ha contado lo que realmente ocurre: ¡se ha enamorado de otro!

“No sé cómo pasó”, ha comenzado antes de añadir que su amor era imposible, ya que el hombre estaba casado. Al descubrir esa información, Carmen ha descubierto al vuelo quien era el causante de la desdicha de la joven: casado, y de la casa (ya que Julia no sale nunca), solo podría ser una persona… ¡David Oramas!

“Una relación así la única que va a salir perdiendo vas a ser tú”, le ha advertido Carmen. Julia está desesperada: sabe que tiene razón, pero no puede poner freno a sus sentimientos, y mucho menos con el plan de Patricia en marcha… ¿qué decidirá?