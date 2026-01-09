Gabriel y María sellan su alianza dejándose llevar por la pasión tras un inesperado beso

María y Gabriel siguen adelante con su pacto intercambiándose los documentos. Ella le entrega el diario de Marta, en el que demuestra que mantuvo una relación con Fina, y él le da a María la carta que le acusa de la muerte de Víctor.

Después, María le acusa de estar enamorado de Begoña, pero él le responde, “a mí lo único que me interesa de Begoña es el hijo que tiene en su vientre”.

Pero María no acaba de creerle del todo, “no sé que tiene esa mujer que os enamora a todos”, le dice. Y añade muy segura, “ningún hombre rechazaría a una mujer como yo a menos que estuviera enamorado de otra”.

Así María ha intentado besarle, pero él se ha apartado ligeramente. “Lo sabía, es por ella”, le ha dicho la aún mujer de Andrés, pero él ha respondido besándola apasionadamente ante su provocación.

Después se han dejado llevar protagonizando un fogoso momento en el despacho de la fábrica.¿En qué quedará todo esto? ¿Será todo un juego entre ambos?