El final, cada vez más cerca: Julia está en peligro en los próximos capítulos de La Encrucijada

Se acerca la recta final de La Encrucijada, donde cada decisión hará estallar todo por los aires.

Patricia no soporta la idea de que David y Julia pasen el resto de su vida juntos, por lo que llega a un turbio trato con Nando: él se llevará a la mexicana y a su bebé a cambio de dinero.

Lo peor de todo es que Nando va armado. ¡Conseguirá lo que quiere cueste lo que cueste! David se entera de todo y va a proteger a la mujer que ama, protagonizando una pelea que acaba con un disparo ensordecedor que deja a todos helados.

¿Quién habrá sido disparado? ¿Sobrevivirá a un disparo tan mortal?