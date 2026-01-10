Antena3
El final, cada vez más cerca: Julia está en peligro en los próximos capítulos de La Encrucijada

El próximo jueves, dos nuevos episodios de La Encrucijada lo cambiarán absolutamente todo.

Se acerca la recta final de La Encrucijada, donde cada decisión hará estallar todo por los aires.

Patricia no soporta la idea de que David y Julia pasen el resto de su vida juntos, por lo que llega a un turbio trato con Nando: él se llevará a la mexicana y a su bebé a cambio de dinero.

Lo peor de todo es que Nando va armado. ¡Conseguirá lo que quiere cueste lo que cueste! David se entera de todo y va a proteger a la mujer que ama, protagonizando una pelea que acaba con un disparo ensordecedor que deja a todos helados.

¿Quién habrá sido disparado? ¿Sobrevivirá a un disparo tan mortal? El próximo jueves, no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada, a las 22.50 horas en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.

Mariví entra en pánico: ¡los Aparicio pegan a Álvaro una paliza!

El homenaje de La Encrucijada a la escena más mítica de Indiana Jones... ¡con Álvaro y Laura como protagonistas!

El médico le informa al joven Merino que su mujer ha sufrido un aborto y que su vida está en peligro.

María acusa a Gabriel de verdaderamente estar enamorado de Begoña y… ¡él ha respondido con un beso!

