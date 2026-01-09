Antena3
Capítulo 473 de Sueños de libertad; 9 de enero: Cristina se despide de la fábrica mientras comienza el juego entre María y Gabriel

La joven se marcha a París en busca de nuevas oportunidades mientras Gabriel y María protagonizan un acalorado momento.

El capítulo de Sueños de libertad de hoy ha sido movidito…

Pelayo se ha ido de la colonia sin confesarle a Marta que él obligó a Fina a marcharse para siempre de su vida.Por su parte, Marta le ha deseado que sea feliz en su nueva etapa junto a Darío en México.

Por otro lado, Andrés ha convencido a Isabel para declarar y ella le ha contado que Gabriel cuando llegó a la familia ya tenía un cómplice en su plan para arruinar la fábrica. Su hermano Jesús.

Y con toda esta información Andrés le ha pedido a Begoña que confíe en él y ambos parecen estar cada vez más cerca. ¿Habrá reconciliación? Y, por su parte… ¡María y Gabriel no han podido evitar besarse apasionadamente! ¿Ahora son cómplices o algo más?

Por otra parte, Claudia le ha contado a Manuela que Maripaz ha desaparecido y sus padres la están buscando.

Además, Gema rota de dolor en el suelo de la tienda ha comenzado a llorar mientras le decía a Carmen “esto no es normal”. Y ya en el hospital, el médico le ha asegurado a Joaquín que su esposa ha perdido el bebé.

No te pierdas todo lo que ha pasado en el capitulazo de hoy de Sueños de libertad en atresplayer.

Series

Pelayo de despide de Marta antes de marcharse a México sin contarle la verdad sobre la marcha de Fina

Andrés convence a Isabel para que declare contra Gabriel y descubre que él ya estaba compinchado con Jesús para arruinar la fábrica

