Capítulo 473 de Sueños de libertad; 9 de enero: Cristina se despide de la fábrica mientras comienza el juego entre María y Gabriel

Pelayo se ha ido de la colonia sin confesarle a Marta que él obligó a Fina a marcharse para siempre de su vida.Por su parte, Marta le ha deseado que sea feliz en su nueva etapa junto a Darío en México.

Por otro lado, Andrés ha convencido a Isabel para declarar y ella le ha contado que Gabriel cuando llegó a la familia ya tenía un cómplice en su plan para arruinar la fábrica. Su hermano Jesús.

Y con toda esta información Andrés le ha pedido a Begoña que confíe en él y ambos parecen estar cada vez más cerca. ¿Habrá reconciliación? Y, por su parte… ¡María y Gabriel no han podido evitar besarse apasionadamente! ¿Ahora son cómplices o algo más?

Por otra parte, Claudia le ha contado a Manuela que Maripaz ha desaparecido y sus padres la están buscando.

Además, Gema rota de dolor en el suelo de la tienda ha comenzado a llorar mientras le decía a Carmen “esto no es normal”. Y ya en el hospital, el médico le ha asegurado a Joaquín que su esposa ha perdido el bebé.

