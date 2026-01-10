Antena3
El homenaje de La Encrucijada a la escena más mítica de Indiana Jones... ¡con Álvaro y Laura como protagonistas!

La pareja ha protagonizado un momento que nos ha transportado a la primera película del famoso arqueólogo.

En el universo de las series españolas, pocas veces encontramos guiños tan evidentes a clásicos del cine como el que La Encrucijada ha regalado a sus espectadores.

En el último episodio, Álvaro y Laura protagonizan una escena tierna e íntima que reafirma la bonita relación que están viviendo. El abogado ha sido víctima de una paliza de los Aparicio, en un intento desesperado por conseguir que su madre, Mariví, abandone su carrera por la alcaldía.

Mariví entra en pánico: ¡los Aparicio pegan a Álvaro una paliza!

En plena noche y en la piscina, Álvaro se resiente de sus heridas, y Laura intenta ayudarle sanándolas. Pero Barahona se duele con el mínimo roce de su pareja. “¿Dónde no te duele?”, pregunta Laura, a lo que el abogado señala el codo... ¡y ella le da un beso en esa zona!

Álvaro, captando el rollo juguetón de Laura, le señala que tampoco le duele al lado del ojo, por lo que recibe otro tierno beso de su pareja, para después señalar la boca, fundiéndose en un beso de película... que ya habíamos visto antes, ¿verdad?

Esta escena es un claro homenaje a una sacada directamente de Indiana Jones y el Arca Perdida, la obra maestra de Steven Spielberg de 1981, en la que Indy, el arqueólogo más famoso de la historia del cine, comparte un instante de vulnerabilidad y romanticismo con Marion.

Es una escena icónica porque rompe con el ritmo frenético de la aventura para mostrar el lado humano de los héroes, algo que también sucede en La Encrucijada con Álvaro y Laura. ¡Nos encantan estas referencias cinematográficas!

Así se convirtió Raúl Sanz en Saúl Garza, el villano de La Encrucijada: “Era una complicación que me gustó hacer”

