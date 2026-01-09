Antena3
Capítulo 473

Pelayo de despide de Marta antes de marcharse a México sin contarle la verdad sobre la marcha de Fina

Pelayo está a punto de comenzar una nueva vida lejos de España, pero antes se despide de Marta y de su madre, doña Clara.

Pelayo se va de la colonia y Doña Clara, finalmente, le ha expresado que le apoya en su decisión de marcharse y que Darío le acompañe.

Después, el joven se despide de su mujer. Marta le dice a Pelayo que él se merece ser feliz junto al hombre que quiere y él le responde que ella también se lo merece.

Marta, entonces, le confiesa, que ella cree que siempre se quedará en la colonia por si algún día Fina vuelve.

Entonces parece que Pelayo, por fin, le cuenta la verdad sobre la marcha de Fina diciéndole que él fue el culpable de que ella se fuese.

Sin embargo, todo es fruto de su imaginación. A Pelayo, le puede más el miedo y la cobardía, y acaba guardado su secreto. ¡No se atreve a contarle la verdad!

Antes de irse, le dice que ojalá pueda rehacer su vida y que Cloe podría ser la candidata perfecta, esa mujer con la que podría volver a ilusionarse.

“Intenta ser feliz” le ha dicho Marta a Pelayo. Y ambos se han fundido en un abrazo de despedida. ¿Qué le deparará México a Pelayo?, ¿Algún día Marta descubrirá la verdad?

