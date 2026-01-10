Así es Perdiendo el juicio, la serie de Elena Rivera que llega muy pronto a Antena 3

Muy pronto, Perdiendo el juicio llega a Antena 3 con una historia intensa y profundamente humana que pone el foco en cómo la vida puede cambiar de forma radical en cuestión de meses.

La serie sigue a Amanda Torres, una brillante y prestigiosa abogada que, en solo un año, ve cómo todo lo que había construido se desmorona. Un brote de trastorno obsesivo compulsivo (TOC) en pleno juicio, delante de clientes y compañeros, marca un antes y un después en su carrera profesional y en su vida personal.

A partir de ese momento, Amanda debe aprender a convivir con una realidad completamente distinta. Obligada a empezar de cero en un bufete muy alejado del éxito al que estaba acostumbrada, la protagonista se enfrenta no solo a nuevos casos judiciales, sino también al reto diario de entenderse a sí misma, controlar sus miedos y reconstruir su identidad.

Protagonizada por Elena Rivera, Perdiendo el juicio combina drama legal y emoción, abordando la salud mental desde una mirada honesta y cercana, sin perder el pulso narrativo ni la tensión propia de los tribunales. La actriz de Alba protagonizará la nueva serie, que cuenta con Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Carol Rovira, Dafne Fernández o María León, entre otros.

Producida por Atresmedia TV en colaboración con Boomerang TV, la serie se perfila como una de las grandes apuestas de ficción de Antena 3, con una historia de superación, segundas oportunidades y lucha personal.

Así es la nueva ficción que se emite en abierto tras su paso por atresplayer

Amanda Torres es una prestigiosa abogada que sufre un grave estallido de su TOC durante un importante juicio. Desde ese momento se convierte en una apestada de la profesión y no le es nada fácil volver a encontrar un trabajo, en parte por ese episodio oscuro y en parte porque no es sencillo convivir ni trabajar con sus continúas manías.

Así que se ve obligada a aceptar una oferta de trabajo en un decadente bufete muy alejado de sus expectativas, donde comparte casos con un grupo de profesionales en horas bajas que nada tienen que ver con los estirados abogados con los que estaba acostumbrada a tratar.

Por otra parte, tiene que lidiar con la atracción que todavía siente por su marido, del que se resiste a divorciarse, y con la que empieza a sentir por su nuevo jefe. Todo ello mientras prepara la defensa de su hermana, que se ve envuelta en un extraño caso de asesinato, sucedido el día de su boda, que puede llevarla a pasar el resto de sus días en la cárcel.