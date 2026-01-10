Sara Sanz se despide de Cristina, su personaje en Sueños de libertad: "Gracias por acogerme en esta familia tan bonita"

Sara Sanz dice adiós a Sueños de libertad, la serie diaria más vista de la televisión. Cristina se marcha para siempre de la colonia para comenzar una nueva aventura en París.

Cuando la conocimos era una joven que comenzaba su andadura profesional como perfumista en Perfumerías De la Reina. Poco a poco nos fuimos enamorando de su inocencia, de su curiosidad e, incluso, de sus equivocaciones.

Fuimos testigos de como su mundo se tambaleaba cuando descubrió que Irene era su madre bilógica, después que Pepe, el portero de su casa de toda la vida, era su padre y cómo pasó de una relación complicada con ellos a convertirse en un gran familia.

También vimos cómo se fue enamorando de Luis y cómo ese amor, no ccorrespondido, le hizo entender que su destino no estaba al lado de Beltrán, su novio de toda la vida. Tras varios contratiempos, convertirse en accionista y vivir uno de lo momentos más oscuros desu vida al entersarse del suicidio de su exnovio, Cristina decidió que lo mejor era poner tierra de por medio.

Así, la joven se marcha a París junto a sus padres biológicos para comenzar una nueva etapa en Brossard y crecer en el plano porfesionar mucho más.

La salida de Sara Sanz marca el final de una etapa en Sueños de libertad que le ha permitido conectar con el público a través de su personaje.

"Espero que llevéis siempre a Cristina en vuestro corazón"

Hemos hablado con Sara Sanz y la actriz hace balance de su personaje agradeciendo todo el tiempo que ha podido dar vida a este binito personaje.

"Me llevo de Cristina la ilusión y que traba muy duro para conseguir lo que quiere", nos ha confesado la actriz revelando que Cristina es mucho más positiva que ella y que hay hay que ser buena persona para estar rodeada de buenas personas.

La intéprete ha querido despedirse de todo el equipo que hace posible Sueños de libertad que con tanto cariño la acogió desde el primer día. "Os llevo para siempre", dice emocionada, dando las gracias también a todo el equipazo de vestuario y peluquería y maquillaje que viste y peina a nuestro elenco.

También a todos los actores y actrices que le han hecho los días de rodaje mucho más fáciles: "Gracias a todos por ser tan buenos compañeros.

"Espero que hayáis pasado un buen rato con Cristina"

Sara Sanz también ha dejado un mensaje muy bonito para la audiencia y nos pide que siempre llevemos a Cristina en el corazón. Disfruta de la entrevista completa y no te pierdas todo lo que la actriz nos ha contado. ¡Hasta siempre, Sara!