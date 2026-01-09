Antena3
Capítulo 473

Joaquín, desconsolado, recibe la peor de las noticias: Gema ha perdido al bebé y debe ser operada de urgencia

El médico le informa al joven Merino que su mujer ha sufrido un aborto y que su vida está en peligro.

Los peores presagios de Gema y Joaquín se han cumplido. La joven ha perdido la bebé.

Ambos sabían el riesgo al que se enfrentaban y que ese embarazo podría no llegar a término, pero también tenían la esperanza de que ocurriese un milagro y que tanto como Gema como el bebé sobrevivieran.

Gema, rota de dolor, se retorcía en el suelo sabiendo que algo malo le pasaba al bebé y así ha sido.

El médico le informa a Joaquín que Gema ha perdido al bebé y que deberá ser operada de urgencia. ¡Joaquín llora desconsolado! ¿Se recuperará Gema?

