Elegancia, estilo y muchas joyas: así ha sido la gran inauguración de la joyería de Amanda

Después de meses de mucho trabajo y muchas dudas que en más de una ocasión casi la hacen renunciar, por fin es oficial: la esperada joyería de Amanda va a abrir sus puertas.

Para celebrarlo, ha decidido organizar una inauguración a lo grande, donde la comida, la bebida y la música no podían faltar. La prensa ha enloquecido y el local se e ha llenado hasta arriba, pero no solo ellos: todos los invitados se han mostrado más que impresionados con el talento de la joven.

Sin embargo, hay un invitado que no ha mostrado ni un poco de piedad con la joven: Octavio Oramas ha aprovechado cada ocasión para burlarse de su progreso.

Mientras, Amanda echaba en falta la presencia de una de las personas más importantes para ella: César. Pero, para su sorpresa, el mexicano le ha dejado una carta para asegurarse que supiese lo que realmente sentía… ¿qué dirá?