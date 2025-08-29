Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 20

Elegancia, estilo y muchas joyas: así ha sido la gran inauguración de la joyería de Amanda

La menor de los hermanos ha abierto por fin su joyería y ha recibido un gran apoyo, excepto por parte de su padre.

Elegancia, estilo y muchas joyas: así ha sido la gran inauguración de la joyería de Amanda

Publicidad

Después de meses de mucho trabajo y muchas dudas que en más de una ocasión casi la hacen renunciar, por fin es oficial: la esperada joyería de Amanda va a abrir sus puertas.

Para celebrarlo, ha decidido organizar una inauguración a lo grande, donde la comida, la bebida y la música no podían faltar. La prensa ha enloquecido y el local se e ha llenado hasta arriba, pero no solo ellos: todos los invitados se han mostrado más que impresionados con el talento de la joven.

Sin embargo, hay un invitado que no ha mostrado ni un poco de piedad con la joven: Octavio Oramas ha aprovechado cada ocasión para burlarse de su progreso.

Mientras, Amanda echaba en falta la presencia de una de las personas más importantes para ella: César. Pero, para su sorpresa, el mexicano le ha dejado una carta para asegurarse que supiese lo que realmente sentía… ¿qué dirá?

¿Con quién se iría Rodrigo Guirao? Descubre con quién tiene más conexión el protagonista de La Encrucijada

¿Con quién se iría Rodrigo Guirao? Descubre con quién tiene más conexión el protagonista de La Encrucijada
Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Elegancia, estilo y muchas joyas: así ha sido la gran inauguración de la joyería de Amanda

Elegancia, estilo y muchas joyas: así ha sido la gran inauguración de la joyería de Amanda

“¡Estás en peligro!”: Amanda descubre que su padre ha intentado matar a César

“¡Estás en peligro!”: Amanda descubre que su padre ha intentado matar a César

“Investiguemos el pasado juntos”: esta ha sido la propuesta de Amanda a César

“Investiguemos el pasado juntos”: esta ha sido la propuesta de Amanda a César

“Ten paciencia”: Julia intenta convencer a David de que la actitud de Patricia es la normal… ¿comenzará a sospechar?
Mejores momentos | Capítulo 20

“Ten paciencia”: Julia intenta convencer a David de que la actitud de Patricia es la normal… ¿comenzará a sospechar?

“Tenemos un trato, lo sabes”: el hijo de los Aparicio amenaza a Octavio tras la propuesta hecha por César
Mejores momentos | Capítulo 19

“Tenemos un trato, lo sabes”: el hijo de los Aparicio amenaza a Octavio tras la propuesta hecha por César

Davis escucha a Octavio y a Mónica confesando el asesinato de Roberto Hurtado y sufre un ataque de pánico
Mejores momentos | Capítulo 19

David escucha a Octavio y a Mónica confesando el asesinato de Roberto Hurtado y sufre un ataque de pánico

Mientras la nueva pareja disfrutaba de un placentero baño en la piscina, el primogénito ha escuchado toda la conversación donde ambos confesaban lo que sucedió realmente con el padre de César.

César descubre la carta de suicidio de su padre… ¿será auténtica?
Mejores momentos | Capítulo 19

César descubre la carta de suicidio de su padre… ¿será auténtica?

El mexicano por fin ha conseguido ver los documentos policiales del caso relacionado con su padre, y no le ha gustado nada lo que ha descubierto.

“No voy en contra de mi padre”: David y César se alían en secreto para destruir el contrato de los Aparicio

“No voy en contra de mi padre”: David y César se alían en secreto para destruir el contrato de los Aparicio

“Sería una pena que Carmen descubriese lo que le pasó a Luisito”: Octavio se presenta en la nueva casa de Emilio

“Sería una pena que Carmen descubriese lo que le pasó a Luisito”: Octavio se presenta en la nueva casa de Emilio

Don Pedro

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna, decidida a terminar su matrimonio con Pedro

Publicidad