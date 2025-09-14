Cine, teatro, televisión y publicidad: nada para a Candela Márquez

Laura es el mayor apoyo de César desde que llegó a Oramas: la fiel y entregada abogada haría todo lo que fuese por ayudar a su amigo y entonces novio de la infancia. Pero… ¿quién es realmente Candela Márquez, la mujer que da vida a este personaje?

Valenciana de nacimiento, la mujer ha tenido una larga carrera en el sector audiovisual a sus 37 años. Comenzó con spots publicitarios para diferentes marcas, pero al poco tiempo saltó a la gran pantalla.

Ha participado tanto en series de televisiónespañolas, como 18, la serie o Aída, como en ficción latinoamericana, moviéndose por países como Argentina o México.

Además, es una estrella de las redes sociales: solamente en Instagram, acumula más de un millón de seguidores, con los que comparte alguna de sus pasiones como el arte y el baile, además de sus proyectos personales.

