Conoce su trayectoria

Cine, teatro, televisión y publicidad: nada para a Candela Márquez

La actriz e influencer ha labrado un largo recorrido en el mundo audiovisual antes de aterrizar en La Encrucijada.

“Siempre va a hacer cualquier cosa por la gente que ama”: Candela Márquez nos revela todo sobre su personaje en La Encrucijada

Laura es el mayor apoyo de César desde que llegó a Oramas: la fiel y entregada abogada haría todo lo que fuese por ayudar a su amigo y entonces novio de la infancia. Pero… ¿quién es realmente Candela Márquez, la mujer que da vida a este personaje?

“Dame tiempo”: Laura se deshace en lágrimas y corta su relación con César para siempre

Valenciana de nacimiento, la mujer ha tenido una larga carrera en el sector audiovisual a sus 37 años. Comenzó con spots publicitarios para diferentes marcas, pero al poco tiempo saltó a la gran pantalla.

Ha participado tanto en series de televisiónespañolas, como 18, la serie o Aída, como en ficción latinoamericana, moviéndose por países como Argentina o México.

Además, es una estrella de las redes sociales: solamente en Instagram, acumula más de un millón de seguidores, con los que comparte alguna de sus pasiones como el arte y el baile, además de sus proyectos personales.

¿Y tú? ¿Te vas a perder a Candela Márquez en La Encrucijada? ¡Disfruta de dos nuevos episodios cada jueves! A las 22:50, en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate desde atresplayer.

