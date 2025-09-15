Ángela Chica se somete al test más complicado de La Encrucijada: ¿perdonarían ella y Sara una traición?

Sara es una joven muy impulsiva, extrovertida y que no duda en ayudar a los demás. Junto a Amanda, la protagonista de La Encrucijada, forman una dupla con mucha química en pantalla y que nos maravilla con cada escena. ¿Pero será Ángela Chica, la actriz que la interpreta, igual que su personaje?

Hemos sometido a Ángela Chica a un test en el que la enfrentamos a varias situaciones y debe responder cómo actuaría ella, y cómo lo haría Sara, su personaje de La Encrucijada. ¿Coincidirá más de lo que cree?

Si Sara descubriese un grave secreto familiar, se lo contaría a alguien para contrastar opinión, mientras que Ángela... ¡también! En otro aspecto que coinciden actriz y personaje es si está a punto de explotar en una comida familiar: “Lo soltaría todo sin elegancia”, señala la actriz, aunque ella personalmente “lo intentaría con elegancia”.

Las diferencias entre Ángela y Sara brillan en su ausencia, ¡actuarían siempre igual! Eso sí, con algún que otro detalle diferente. ¿Cómo actuarían si alguien que le debía lealtad le traiciona? ¿Y si una amiga se está equivocando y no quiere escucharla?

No te pierdas, en el vídeo de arriba, este divertido y complicado test al que hemos sometido a Ángela Chica, quien interpreta a Sara cada jueves en La Encrucijada. Y si no quieres perder el hilo de la trama, adelántate a la emisión en atresplayer.