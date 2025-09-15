Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

Ángela Chica se somete al test más complicado de La Encrucijada: ¿perdonarían ella y Sara una traición?

La actriz que interpreta a Sara en La Encrucijada responde cómo actuarían tanto ella como su personaje en ciertas situaciones.

Ángela Chica

Publicidad

Julián López
Publicado:

Sara es una joven muy impulsiva, extrovertida y que no duda en ayudar a los demás. Junto a Amanda, la protagonista de La Encrucijada, forman una dupla con mucha química en pantalla y que nos maravilla con cada escena. ¿Pero será Ángela Chica, la actriz que la interpreta, igual que su personaje?

Ángela Chica y Ástrid Janer

Hemos sometido a Ángela Chica a un test en el que la enfrentamos a varias situaciones y debe responder cómo actuaría ella, y cómo lo haría Sara, su personaje de La Encrucijada. ¿Coincidirá más de lo que cree?

Si Sara descubriese un grave secreto familiar, se lo contaría a alguien para contrastar opinión, mientras que Ángela... ¡también! En otro aspecto que coinciden actriz y personaje es si está a punto de explotar en una comida familiar: “Lo soltaría todo sin elegancia”, señala la actriz, aunque ella personalmente “lo intentaría con elegancia”.

Las diferencias entre Ángela y Sara brillan en su ausencia, ¡actuarían siempre igual! Eso sí, con algún que otro detalle diferente. ¿Cómo actuarían si alguien que le debía lealtad le traiciona? ¿Y si una amiga se está equivocando y no quiere escucharla?

No te pierdas, en el vídeo de arriba, este divertido y complicado test al que hemos sometido a Ángela Chica, quien interpreta a Sara cada jueves en La Encrucijada. Y si no quieres perder el hilo de la trama, adelántate a la emisión en atresplayer.

El plan de Patricia sale a la perfección: Julia besa a David y la mujer los pilla… ¡infraganti!

El plan de Patricia sale a la perfección: Julia besa a David y la mujer los pilla… ¡infraganti!
Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Nükhet Korhan y Şehmuz revelan a la familia la gran noticia… ¡se casan!

Nükhet Korhan y Şehmuz revelan a la familia la gran noticia… ¡se casan!

Ángela Chica

Ángela Chica se somete al test más complicado de La Encrucijada: ¿perdonarían ella y Sara una traición?

La alegría de Timur al descubrir que Bahar no se ha casado con Evren, esta noche en Renacer

La alegría de Timur al descubrir que Bahar no se ha casado con Evren, esta noche en Renacer

Ferit
Mejores momentos | Capítulo 53

“¿De verdad crees que puedes seguirme el ritmo?”: Ferit llega a la casa de Nevra… ¿qué sucederá entre ellos?

Sefika
Mejores momentos | Capítulo 53

“¿La gran marca es una mentira?”: Sefika revela el gran secreto de Halis Korhan

Gülgün
Mejores momentos | Capítulo 53

“¿Cómo te atreves a venir a esta casa?”: Gülgün rompe para siempre su relación con su hijo

Ferit se ha presentado en casa de su madre buscando su perdón, pero esta le ha echado en cara todos sus actos desde que se casó con Seyran y le ha cerrado la puerta.

Seyran
Mejores momentos | Capítulo 53

Esme entrega a Seyran su bien más preciado: ¡las pulseras familiares de oro!

La mujer, tras descubrir que está enferma, ha decidido no perder más el tiempo y darle un regalo a la menor de sus hijas antes de que sea demasiado tarde.

Suna

“Ese día recibirás lo que te mereces”: la pitonisa de Ifakat sufre una visión relacionada con Suna

“Siempre va a hacer cualquier cosa por la gente que ama”: Candela Márquez nos revela todo sobre su personaje en La Encrucijada

Cine, teatro, televisión y publicidad: nada para a Candela Márquez

Digna en el capítulo 397 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Digna revelará que ella es la responsable de la muerte de Jesús de la Reina

Publicidad