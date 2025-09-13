“Pase lo que pase, la que pierde soy yo”: el juicio entre César y Octavio divide a Amanda en los próximos capítulos de La Encrucijada

La tensión aumenta en los próximos capítulos de La Encrucijada. Álvaro descubre la copia original del cuadro que Octavio tiene en su despacho... ¡en el taller de Humberto!

Este acaba en la cárcel, y César no puede dejar a su amigo atrás: se entrega ante la Guardia Civil y le hace ‘compañía’ entre rejas. Las cosas se ponen muy serias cuando Octavio y César van a juicio, algo que divide por completo a Amanda.

“Pase lo que pase, la que pierde soy yo”, confiesa la joven. ¿Se pondrá del lado de su marido? ¿o de su padre? Después de replantearse su matrimonio con César, este juicio podría unirle más a él, o distanciarle por completo.

