“Pase lo que pase, la que pierde soy yo”: el juicio entre César y Octavio divide a Amanda en los próximos capítulos de La Encrucijada

César se entrega a la Guardia Civil tras la detención de Humberto y se enfrenta a Octavio en Oramas en un juicio.

La tensión aumenta en los próximos capítulos de La Encrucijada. Álvaro descubre la copia original del cuadro que Octavio tiene en su despacho... ¡en el taller de Humberto!

Este acaba en la cárcel, y César no puede dejar a su amigo atrás: se entrega ante la Guardia Civil y le hace ‘compañía’ entre rejas. Las cosas se ponen muy serias cuando Octavio y César van a juicio, algo que divide por completo a Amanda.

“Pase lo que pase, la que pierde soy yo”, confiesa la joven. ¿Se pondrá del lado de su marido? ¿o de su padre? Después de replantearse su matrimonio con César, este juicio podría unirle más a él, o distanciarle por completo.

“Estás lleno de odio”: Amanda sentencia a César tras su pelea en la carretera

El próximo jueves, a las 22.50 horas, no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.

