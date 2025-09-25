Mónica, al límite tras saber que César va a por su hermano, esta noche en La Encrucijada

César está removiendo el pasado de los Oramas, y las consecuencias de sus actos les están salpicando en la actualidad. Octavio, para proteger a Mónica, decidió retirar la denuncia contra el mexicano: está cansado de que el pasado siga persiguiéndolos.

Pero César no se da por satisfecho y continúa con su plan para acabar con Octavio. Necesita pruebas concluyentes para que se reabra la investigación, y revisando los archivos ve el perfil del hermano de Mónica, en prisión desde hace años por matar al director del orfanato.

Amanda también quiere descubrir el pasado de su padre por su cuenta, y le pregunta a Mónica por su hermano. La mujer se altera: “¿No va a dejar de escarbar el pasado nunca?”, pregunta, muy enfadada. La joven Oramas intenta tranquilizarla, pero Mónica está fuera de sí, con el tormentoso recuerdo de una situación al límite que tuvo que pasar.

Esta noche, no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada, a las 22.50 horas en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.