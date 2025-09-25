Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 22.50 horas

Mónica, al límite tras saber que César va a por su hermano, esta noche en La Encrucijada

El mexicano, dispuesto a seguir con su plan de acabar con Octavio, revisa los archivos y se fija en el hermano de Mónica, quien está en la cárcel por un crimen que ocurrió el mismo día que la muerte de su padre.

Mónica, al límite tras saber que César va a por su hermano, esta noche en La Encrucijada

Publicidad

Julián López
Publicado:

César está removiendo el pasado de los Oramas, y las consecuencias de sus actos les están salpicando en la actualidad. Octavio, para proteger a Mónica, decidió retirar la denuncia contra el mexicano: está cansado de que el pasado siga persiguiéndolos.

“Estoy muy cansado de que el pasado siga persiguiéndonos”: Octavio se derrumba frente a Mónica

Pero César no se da por satisfecho y continúa con su plan para acabar con Octavio. Necesita pruebas concluyentes para que se reabra la investigación, y revisando los archivos ve el perfil del hermano de Mónica, en prisión desde hace años por matar al director del orfanato.

Amanda también quiere descubrir el pasado de su padre por su cuenta, y le pregunta a Mónica por su hermano. La mujer se altera: “¿No va a dejar de escarbar el pasado nunca?”, pregunta, muy enfadada. La joven Oramas intenta tranquilizarla, pero Mónica está fuera de sí, con el tormentoso recuerdo de una situación al límite que tuvo que pasar.

Esta noche, no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada, a las 22.50 horas en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.

Iris de La valla llega a La Encrucijada: esta es la trayectoria de Ángela Chica

Ángela Chica se somete al test más complicado de La Encrucijada: ¿perdonarían ella y Sara una traición?

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Mónica, al límite tras saber que César va a por su hermano, esta noche en La Encrucijada

Mónica, al límite tras saber que César va a por su hermano, esta noche en La Encrucijada

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián, fuera de sí, se enfrenta a Don Pedro para vengar a Jesús

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián, fuera de sí, se enfrenta a Don Pedro para vengar a Jesús

Capítulo 400 de Sueños de libertad; 24 de septiembre: Tasio se estrena como director de Perfumerías de la Reina

Capítulo 400 de Sueños de libertad; 24 de septiembre: Tasio se estrena como director de Perfumerías de la Reina

Gabriel se derrumba al recordar a su padre y cómo Damián le traicionó
Capítulo 400

Gabriel se derrumba al recordar a su padre y cómo Damián le traicionó

Digna se enfrenta a don Pedro y rompe con él: “Te dejo. Le he contado a Damián la verdad”
Capítulo 400

Digna se libera por fin de sus ataduras y rompe con don Pedro: “Te dejo. Le he contado a Damián la verdad”

Gabriel recibe una inquietante carta de Isabel: viajará a Madrid y le gustaría volver a verlo
Capítulo 400

Gabriel recibe una inquietante carta de Isabel: viajará a Madrid y le gustaría volver a verlo

El abogado recibe una cara de Isabel, la antigua secretaria de la fábrica y su amante.

Damián, entre la espada y la pared: ¿denunciará a Digna por la muerte de Jesús?
Capítulo 400

Damián, entre la espada y la pared: ¿denunciará a Digna por la muerte de Jesús?

El patriarca coge el teléfono con la intención de denunciar a la madre de Joaquín y Luis.

"Eres mi hijo y te quiero": Ferit comprende el precio de su apellido en una emotiva charla con su padre

"Eres mi hijo y te quiero": Ferit comprende el precio de su apellido en una emotiva charla con su padre

“Más te vale que estés con la boca cerrada”: Julia manda a Nando un mensaje de Álvaro

“Más te vale que estés con la boca cerrada”: Julia manda a Nando un mensaje de Álvaro

La emotiva confesión de Efsun a Bahar en su vídeo de despedida: “Se han convertido en una familia para mí”

La emotiva confesión de Efsun a Bahar en su vídeo de despedida: “Se han convertido en una familia para mí”

Publicidad