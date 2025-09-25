A las 22.50 horas
Mónica, al límite tras saber que César va a por su hermano, esta noche en La Encrucijada
El mexicano, dispuesto a seguir con su plan de acabar con Octavio, revisa los archivos y se fija en el hermano de Mónica, quien está en la cárcel por un crimen que ocurrió el mismo día que la muerte de su padre.
César está removiendo el pasado de los Oramas, y las consecuencias de sus actos les están salpicando en la actualidad. Octavio, para proteger a Mónica, decidió retirar la denuncia contra el mexicano: está cansado de que el pasado siga persiguiéndolos.
Pero César no se da por satisfecho y continúa con su plan para acabar con Octavio. Necesita pruebas concluyentes para que se reabra la investigación, y revisando los archivos ve el perfil del hermano de Mónica, en prisión desde hace años por matar al director del orfanato.
Amanda también quiere descubrir el pasado de su padre por su cuenta, y le pregunta a Mónica por su hermano. La mujer se altera: “¿No va a dejar de escarbar el pasado nunca?”, pregunta, muy enfadada. La joven Oramas intenta tranquilizarla, pero Mónica está fuera de sí, con el tormentoso recuerdo de una situación al límite que tuvo que pasar.
