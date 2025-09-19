Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 26

Octavio lanza su última baza contra César: “Si te quisiera, renunciaría a su venganza por ti”

Cuando parecía que la batalla había terminado, el empresario ha demostrado que nunca podrá perdonar al mexicano.

Amanda por fin ha conseguido lo que parecía imposible de conseguir: que Octavio y César llegasen a un acuerdo judicial sin que ella saliese afectada. Y ha querido visitar a su padre agradeciéndole de corazón lo que ha hecho.

“Gracias por retirar la denuncia y devolverme el dinero de mis cuentas”, le ha agradecido. Octavio ha insistido en que solamente intentaba evitar que no cometiese el mayor error de su vida, pero ya ha visto que “no tiene remedio” y se niega “a seguir luchando”.

Amanda ha intentado convencerle de que le dé una nueva oportunidad a su marido y de que ambos se aman, pero no ha habido manera de convencer: “De tus sentimientos no dudo, has sacrificado a tu familia por él”, ha comentado triste, pero también ha lanzado la pregunta decisiva: “¿Y él a ti?”.

Octavio está convencido de que el mexicano solamente está lleno de odio y nada podrá cambiar eso. ¿Tendrá razón Octavio? ¿Estará siendo sincero con su hija? ¿O será otra de sus artimañas?

La mexicana ha sido sincera y les ha explicado a sus compañeros el motivo por el que abogado de los Oramas sabía dónde estaba el cuadro.

La joven está buscando la manera de sacar rentabilidad a su negocio y ha concedido una entrevista a la prensa, pero no ha salido tal y como esperaba.

