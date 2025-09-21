Antena 3 LogoAntena3
Avance semanal de La Encrucijada: el trágico pasado de Octavio distancia aún más a César y Amanda

La joven descubre la verdadera historia de Octavio y carga contra los abuelos de César.

Julián López
En los próximos capítulos de La Encrucijada, la trágica historia de Octavio sale a la luz. Amanda descubre que, quien ella pensaba que eran sus abuelos, eran en realidad los abuelos de César.

Octavio pasó su infancia en un orfanato, y los abuelos de César lo adoptaron, pero más tarde decidieron devolverlo al orfanato, un recuerdo doloroso que divide aún más a César y Amanda. “No soy la única que no puede aceptar la verdad sobre su familia”, le echa en cara la joven al mexicano.

Además, César encuentra en la comisaria Serrano una aliada, alguien que no está corrompida ni comprada por Octavio. Es su mejor oportunidad para cobrarse su venganza, pero la comisaria Serrano tampoco va a saltarse la ley.

En una reunión con César y Humberto, la comisaria señala que necesitan una prueba concluyente para reabrir el caso, ya que esos crímenes están prescritos. ¿Lograrán encontrar alguna que les sirva?

Amanda y Mónica pasan su momento más tenso cuando la joven le pregunta por su hermano, que está en la cárcel. Mónica se pone a la defensiva, presa de un recuerdo muy doloroso, y de una situación al límite que Amanda no se imagina.

No te pierdas, este jueves a las 22.50 horas, todo lo que va a pasar en dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3. Y si quieres saberlo todo ya de ya, ¡adelántate a la emisión en atresplayer!

