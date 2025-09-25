Antena 3 LogoAntena3
Emiliano García- Page, con Susanna Griso: "¿Feliz con una nueva candidatura de Pedro Sánchez? Tanto como usted"

El socialista Emiliano García- Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, ha respondido a las preguntas de Susanna Griso en Espejo Público. Ha abordado el último anuncio del presidente del Gobierno de presentarse a la reelección, los procesos judiciales politizados, la polarización, o la situación en la Franja de Gaza.

Andrés Pantoja
Publicado:

La primera pregunta de Susanna Griso a Emiliano García- Page era sin paños calientes. Sus discrepancias con las líneas que sigue el Partido Socialista de hoy son notorias y de sobra conocidas. Sin embargo el presidente castellanomanchego promete dar batalla. Descarta rotundamente que entre sus intenciones inmediatas esté la de abandonar la formación en la que ha militado cerca de 40 años - desde 1986 -.

"A mi me duele España pero me duele también mi partido", decía Page en un punto de la entrevista.

El político del PSOE se ofrece a prestar su ayuda para que la política nacional abandone "el populismo que nos está destrozando" y la situación se reconduzca a una centralidad. Defendía además que la socialdemocracia que para él representa el PSOE "es el espacio más deseado" en el país: "Incluso personas de centro derecha han podido votar a Felipe González".

"El momento más degradado de la política de toda la democracia"

Emiliano García-Page hacía este aséptico análisis respecto a la situación actual de la política nacional: "Me parece bastante infame la conversación pública que hay ahora mismo en España".

Entiende el socialista que las responsabilidades de esa crispación tan extendida recaen sobre unos más que sobre otros de los principales actores políticos, y que hay quien está interesado y saca rédito de ella: "El 95% de la tensión que hay en España, es deliberada".

"Lo buscan sobre todo aquellos que entienden que no pueden convencer a esa gran mayoría que siempre ha decidido (...) La mayoría de la centralidad".

"Nunca se ha celebrado tanto una derrota"

El presidente del Gobierno, de viaje oficial en Estados Unidos ha intervenido en la Asamblea General de las Naciones Unidas y ha concedido varias entrevistas a medios norteamericanos de primer nivel. En una de ellas Pedro Sánchez ha asegurado que se siente con fuerzas para presentarse de nuevo como primer espada del PSOE y por tanto candidato a la reelección para la Moncloa.

"No sé si el contexto casi casi le obliga a no aflojar, a no darse por vencido", opinaba Page sobre ese anuncio, aludiendo a las últimas informaciones sobre los procesos judiciales que implican a la mujer del presidente Sánchez, Begoña Gómez, así como a su hermano David Sánchez. Sin embargo al mismo tiempo hacía referencia a los cambios de parecer a los que ha acostumbrado a lo largo de su mandato.

Sánchez hablaba de su intención de "revalidar la mayoría", y al respecto, García- Page recordaba que los resultados de las últimas elecciones generales no habrían sido tan positivos para el Partido Socialista. Ilustraba su opinión de forma clara: "Nunca se ha celebrado tanto una derrota".

