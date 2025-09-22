Antena 3 LogoAntena3
Los secretos de Humberto: así se preparó Eduardo Velasco para interpretar a su personaje de La Encrucijada

El actor nos ha revelado muchos detalles sobre Humberto, tanto sobre la preparación de su personaje como algunos secretos que envuelven a su figura.

Eduardo Velasco

Julián López
Publicado:

Humberto nos parece uno de los personajes más complejos y misteriosos de La Encrucijada. Su pasado le ha colocado como el fiel escudero de César Bravo, el protagonista de esta historia, y siempre mide sus actos para ayudarle en su venganza contra Octavio Oramas.

Eduardo Velasco interpreta a Humberto en la ficción que nos mantiene en vilo cada jueves. Y la verdad es que no nos imaginaríamos a otro Humberto que no fuese Eduardo Velasco, pues ha hecho el personaje a su gusto.

El actor nos ha contado secretos y anécdotas que esconden su interpretación de Humberto en La Encrucijada. Desde que el personaje es, en ciertos aspectos, muy diferente a él, hasta el toque personal que Eduardo le ha dado a Humberto para que sea solo suyo.

¿Cómo es Humberto? Descúbrelo de la mano de Eduardo Velasco

Eduardo Velasco nos ha revelado qué pensaba al leer los guiones de La Encrucijada y qué fue lo que más le llamó la atención para formar parte de este proyecto. “Ahí está el resultado, el ambiente ha sido una maravilla”, señala el actor.

Humberto perteneció a la Guardia Civil y, aun así, el personaje no cuenta con suficiente acción en su trama. Aunque sí que tiene un peso narrativo que Eduardo ha sabido llevar, explotar, y sobre todo disfrutar, junto a dos actores con los que ha compartidos horas de rodaje.

Por último, Eduardo ha destacado que Humberto ha dejado huella en él, pero también Velasco ha dejado huella en su personaje, sobre todo gracias a dos detalles que incorporó: uno muy personal suyo, y otro de la jefa de maquillaje, para hacer único a Humberto. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado Eduardo Velasco!

